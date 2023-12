Come annullare Apple Arcade

È possibile annullare Apple Arcade da dispositivi Apple, PC Windows e alcune app. Non è necessario avere un dispositivo Apple a portata di mano per farlo. Che tu abbia permutato il tuo dispositivo Apple o stia valutando il passaggio da un dispositivo iOS a un telefono Android , ti mostriamo come annullare il tuo abbonamento Apple Arcade.

L’accesso ad Apple Arcade è un grande vantaggio di possedere un dispositivo Apple. Se non è sufficiente per giustificare il mantenimento del tuo telefono iOS, valuta la possibilità di passare a uno dei nostri migliori telefoni Samsung per sperimentare il miglior ecosistema Android.

Dovresti annullare Apple Arcade?

Prima di annullare Apple Arcade, dovresti sapere che, a differenza di altri abbonamenti a giochi , i dati salvati non possono essere trasferiti al di fuori del tuo abbonamento. Se acquisti separatamente un gioco incluso in Apple Arcade, devi ricominciare da capo.

Considera un abbonamento Apple One se stai annullando Apple Arcade perché non offre un buon rapporto qualità-prezzo. Costa tre volte di più ma fornisce l’accesso ad Apple Music, Apple TV+, iCloud+, Apple News+ e Apple Fitness+ oltre ad Apple Arcade.

Come annullare Apple Arcade su iOS

Se utilizzi un iPhone per annullare il tuo abbonamento ad Apple Arcade, puoi farlo in pochi tocchi tramite l’app Impostazioni. Ecco come:

Apri l’ app Impostazioni . Tocca il tuo nome nella parte superiore dello schermo. Tocca Abbonamenti Tocca Apple Arcade . Tocca Annulla abbonamento o Annulla prova gratuita

Come annullare Apple Arcade su macOS

Se non hai più il tuo dispositivo iOS, puoi annullare l’abbonamento ad Apple Arcade tramite l’App Store sul tuo browser o dispositivo macOS.

Apri l’ App Store . Fai clic sul tuo nome nell’angolo inferiore sinistro dello schermo Fai clic su Impostazioni account Fai clic su Gestisci accanto all’intestazione Abbonamenti. Fai clic su Modifica accanto all’intestazione Apple Arcade Fai clic su Annulla abbonamento o Annulla prova gratuita Fai clic su Conferma nella finestra pop-up.

Come annullare Apple Arcade su Apple TV

È altrettanto semplice annullare l’abbonamento ad Apple Arcade tramite Apple TV.

Apri Impostazioni sulla tua Apple TV. Seleziona Utenti e account . Seleziona il tuo account. Seleziona Abbonamenti e inserisci la tua password. Fai clic su Apple Arcade . Fare clic su Annulla abbonamento

VIA