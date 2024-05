Guida all’acquisto di iPad Air 2022 e iPad Air 2024: 19 differenze a confronto

I nuovi iPad Airs di Apple arrivano quasi un anno e mezzo dopo i modelli precedenti, offrendo quasi 20 modifiche e aggiornamenti.

L’ iPad Air 2022 è stato un aggiornamento minore che ha aggiunto funzionalità come il chip M1 e una fotocamera frontale ultra grandangolare da 12 MP con Center Stage. L’aggiornamento del 2024 è più sostanziale e prevede per la prima volta un’opzione di dimensioni più grandi, allineandolo a dispositivi come iPad Pro , MacBook Air e MacBook Pro, disponibili in due dimensioni.

I modelli ‌2022 ‌iPad Air‌ sono stati ora interrotti da Apple, ma possono ancora essere trovati ricondizionati e presso rivenditori di terze parti a prezzi inferiori. Pertanto, alcuni clienti potrebbero valutare se acquistare l’‌‌iPad Air‌ del 2022 o i nuovi modelli del 2024.

Gli ‌iPad‌ Air del 2022 e del 2024 condividono la maggior parte delle caratteristiche principali, quindi dovresti considerare di acquistare o restare con il modello precedente per risparmiare denaro? Questa suddivisione serve anche come modo per vedere chiaramente tutte le differenze che il nuovo ‌‌iPad Air‌ porta sul tavolo.

‌iPad Air‌ (2022) ‌iPad Air‌ (2024) Display da 10,9 pollici Display da 11 o 13 pollici Chip ‌M1‌ (5 nm, N5) Chip M2 (potenziato a 5 nm, N5P) Velocità di clock della CPU da 3,2 GHz Velocità di clock della CPU di 3,49 GHz GPU a 8 core GPU a 10 core Larghezza di banda della memoria 68,25 GB/s Larghezza di banda della memoria di 100 GB/s Motore neurale Motore neurale più veloce del 40%. Motore multimediale per H.264 e HEVC con accelerazione hardware Motore multimediale per H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW con accelerazione hardware Motore di decodifica video Motore di decodifica video con larghezza di banda maggiore Motore di codifica e decodifica ProRes Processore del segnale di immagine (ISP) “Nuovo” processore del segnale di immagine (ISP) HDR intelligente 3 HDR intelligente4 Fotocamera frontale ultra grandangolare da 12 MP Fotocamera frontale ultra grandangolare orizzontale da 12 MP Connettività Wi-Fi6 Connettività Wi-Fi 6E Slot fisico per scheda SIM Solo eSIM Passa il mouse sull’Apple Pencil Supporta ‌Apple Pencil‌ (USB-C) e ‌Apple Pencil‌ (2a generazione) Supporta ‌Apple Pencil‌ (USB-C) e ‌Apple Pencil‌ Pro Supporta Magic Keyboard per ‌iPad‌ e Smart Keyboard Folio Supporta Magic Keyboard per ‌iPad‌ Spazio di archiviazione da 64 GB o 256 GB Spazio di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB Disponibile in grigio siderale, starlight, rosa, viola e blu Disponibile in grigio siderale, starlight, viola e blu

La parte più importante del nuovo ‌iPad Air‌ è l’opzione di dimensioni del display più grandi, che offre ai clienti che non necessitano di funzionalità come ProMotion e uno scanner LiDAR un modo per ottenere uno schermo più grande, migliore per la produttività e il consumo di contenuti a un prezzo inferiore punto. Oltre a questo nuovo modello più grande, il chip ‌M2‌, il passaggio del mouse di ‌Apple Pencil‌ e il supporto di ‌Apple Pencil‌ Pro e la fotocamera frontale orizzontale sono miglioramenti preziosi. Detto questo, non è certamente indispensabile passare dal modello precedente al nuovo ‌iPad Air‌. A meno che tu non abbia un ‌iPad‌ entry-level o un ‌iPad Air‌ precedente al 2020, o desideri esplicitamente un modello da 13 pollici, probabilmente non vale la pena aggiornarlo.