Guida all’acquisto di iPad Pro 2022 e iPad Pro 2024: 25 differenze a confronto

I nuovi modelli di iPad Pro di Apple arrivano quasi un anno e mezzo dopo i loro predecessori, offrendo 25 modifiche e aggiornamenti significativi.

L’‌iPad Pro‌ del 2022 è stato un aggiornamento minore che ha aggiunto il chip M2 e il passaggio del mouse sull’Apple Pencil , oltre al supporto per Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e Smart HDR 4. L’aggiornamento del 2024 è molto più sostanziale, con più di due dozzine di modifiche e miglioramenti generazione dopo generazione.

I modelli ‌2022 ‌iPad Pro‌‌ sono stati ora interrotti da Apple, ma possono ancora essere trovati ricondizionati e presso rivenditori di terze parti a prezzi inferiori. Pertanto, alcuni clienti potrebbero valutare se acquistare l’‌‌iPad Pro‌‌ 2022 o i nuovi modelli 2024.

Gli iPad Pro del 2022 e del 2024 condividono molte delle loro funzionalità principali, quindi dovresti considerare di acquistare o restare con il modello precedente per risparmiare denaro? Questa suddivisione serve anche come modo per vedere chiaramente tutte le differenze che il nuovo ‌‌iPad Pro‌‌ porta sul tavolo.

‌iPad Pro‌ (2022) ‌iPad Pro‌ (2024) Display da 11 o 12,9 pollici Display da 11 o 13 pollici Display Liquid Retina o Liquid Retina XDR Display

retroilluminato LED o mini-LED con IPS Display Ultra Retina XDR

OLED tandem Luminosità SDR: 600 nit max Luminosità SDR: 1000 nit max Opzione vetro del display con nanotexture sui modelli da 1 TB e 2 TB Chip ‌M2‌ (5 nm, N5P) Chip M4 ( 3 nm potenziato, N3E) CPU a 8 core CPU a 9 o 10 core Ray tracing con accelerazione hardware H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW con accelerazione hardware 8K H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW con accelerazione hardware Motore di codifica e decodifica ProRes ProRes codifica e decodifica il motore di decodifica AV1 Larghezza di banda della memoria di 100 GB/s Larghezza di banda della memoria di 120 GB/s Design termico migliorato con fogli di grafite e rame Fotocamera ultra-grandangolare da 10 MP ƒ/2.4 Zoom ottico 2x e zoom digitale fino a 5x Zoom digitale fino a 5x Registrazione video ProRes fino a 4K a 60 fps con registrazione esterna Flash True Tone Flash adattivo True Tone Sensore di luce ambientale posteriore Fotocamera frontale ultra grandangolare da 12 MP Fotocamera frontale ultra grandangolare orizzontale da 12 MP Supporto sub-6GHz e mmWave 5G Supporto solo 5G sub-6GHz Slot fisico per scheda SIM Solo eSIM Profondità : 5,9 mm o 6,4 mm Profondità : 5,3 mm o 5,1 mm Peso : 1,03 libbre (466 grammi) o 1,5 libbre (682 grammi) Peso : 0,98 libbre (444 grammi) o 1,28 libbre (579 grammi) Supporta ‌Apple Pencil‌ (USB‑C) e ‌Apple Pencil‌ (2a generazione) Supporta ‌Apple Pencil‌ (USB‑C) e ‌Apple Pencil‌ Pro Supporta Magic Keyboard per ‌iPad‌ e Smart Keyboard Folio Supporta la Magic Keyboard per ‌iPad Pro‌ (M4) Disponibile con spazio di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB Disponibile con spazio di archiviazione da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB Disponibile in argento e grigio siderale Disponibile in argento e nero siderale