Alcune funzionalità di Apple Intelligence potrebbero richiedere un abbonamento a pagamento

Secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple intende eventualmente trasformare alcune delle sue funzionalità di intelligenza artificiale in servizi a pagamento, simili agli abbonamenti iCloud+.

Scrivendo nella sua ultima newsletter Power On , Gurman ha affermato che mentre Apple Intelligence sarà disponibile gratuitamente, il piano a lungo termine di Apple è quello di lanciare qualcosa come “Apple Intelligence+”, con funzionalità extra per le quali gli utenti pagano tariffe mensili per accedere.

Rendere le proprie funzionalità di intelligenza artificiale un altro flusso di entrate per i servizi dovrebbe consentire ad Apple di compensare il ritmo rallentato degli aggiornamenti hardware e rendere l’azienda meno dipendente dalle modifiche hardware per guidare la propria attività, sostiene Gurman.

Si prevede inoltre che Apple riceva una riduzione delle entrate ogni volta che un utente si iscrive alle funzionalità offerte dai suoi partner AI, come ChatGPT fornito da OpenAI. Gurman afferma di aspettarsi che Apple concluda un accordo con Google e Anthropic per offrire i loro servizi di intelligenza artificiale attraverso i suoi dispositivi, con il primo che dovrebbe essere annunciato quando Apple Intelligence verrà lanciato in autunno come parte di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.

Bloomberg aveva precedentemente riferito che Apple aveva rifiutato una partnership AI con la società madre di Facebook Meta a causa di problemi di privacy. Nel frattempo, si dice che Apple stia cercando partnership per il mercato cinese , dove ChatGPT e altri servizi AI simili non sono disponibili.

