Google presenterà i telefoni Pixel 9 il prossimo mese prima del lancio di iPhone 16

Google aggiornerà la sua gamma di prodotti quest’anno a metà agosto invece del consueto calendario di ottobre, il che significa che i suoi ultimi smartphone Pixel di punta debutteranno per la prima volta prima del ciclo annuale di aggiornamento dell’iPhone di Apple.

Google la scorsa settimana ha iniziato a inviare inviti ai media per un evento hardware del 13 agosto che “mostrerà la base dell’intelligenza artificiale di Google, del software Android e del portafoglio di dispositivi Pixel”. Google in genere tiene il suo evento annuale Made by Google all’inizio di ottobre per presentare i suoi ultimi telefoni Pixel, smartwatch e dispositivi a marchio Nest.

Le voci indicano che Google lancerà tre dispositivi nella sua prossima gamma Pixel 9, con un nuovo dispositivo Pixel 9 Pro XL più grande da 6,2 pollici che si aggiunge ai normali Pixel 9 e Pixel 9 Pro. I rumors suggeriscono che Pixel 9 Pro avrà una configurazione con tripla fotocamera posteriore. Si prevede inoltre che Google lancerà Android 15 promuovendo i miglioramenti dell’intelligenza artificiale Gemini e altri servizi.

Oltre ai nuovi telefoni, Google dovrebbe rilasciare un tablet Pixel Fold 2, una serie Pixel Watch 3 e nuovi auricolari Pixel, che competeranno con i dispositivi Apple. La decisione di anticipare gli aggiornamenti hardware è stata probabilmente presa con un occhio ai lanci hardware di Apple a settembre, quando si prevede che iPhone 16 e Apple Watch Series 9 verranno rivelati insieme a iOS 18 con Apple Intelligence.

