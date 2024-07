Arrivano ufficialmente in Cina l’Honor Magic V3 e il Magic Vs3, i nuovi smartphone pieghevoli che battono persino il Samsung Galaxy Z Fold6

Il mercato degli smartphone pieghevoli ha sperimentato una rapida evoluzione negli ultimi anni, con aziende come Samsung, Huawei, e adesso Honor, in costante lotta tra loro per spingersi oltre i confini dell’innovazione tecnologica. Lo dimostrano anche le ultime novità di quest’anno, ovvero l’Honor Magic V3 e il Magic Vs3 (la sua versione “economica”), due dispositivi dalla qualità impressionante che superano incluso il Magic V2, lanciato lo scorso anno dalla stessa azienda, che prometteva di essere il telefono cellulare più sottile di sempre.

Honor Magic V3 e Vs3 a confronto

Il lancio ufficiale dell’Honor Magic V3, il cui prezzo si aggira intorno ai 1.138 euro, e della sua versione economica da “soli” 885 euro, ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di tecnologia. Presentati come dispositivi di ultima generazione, l’Honor Magic V3 e il Magic Vs3 puntano a stabilire un nuovo standard nel settore degli smartphone pieghevoli, grazie alle loro specifiche tecniche e alle funzionalità avanzate che li rendono di grande interesse agli occhi dei consumatori.

Spessore da aperto e chiuso

Uno degli aspetti più sorprendenti dell’Honor Magic V3 è relativo alla sottigliezza. Da chiuso, infatti, il dispositivo misura appena 9,2 millimetri, un po’ meno rispetto all’Vs3, di soli 9,8 millimetri, che si riducono ulteriormente a 4,65 millimetri da aperto, contro i 4,35 del Magic V3.

Peso e maneggevolezza

A maggior sottigliezza corrisponde maggior maneggevolezza. Difatti, l’Honor Magic V3 pesa solo 226 grammi, 3 in meno rispetto alla sua versione “economica”. Questa riduzione di peso, seppur minima, contribuisce a rendere il dispositivo ancor più comodo da usare e trasportare, il che rappresenta un elemento cruciale per gli utenti, specialmente per gli amanti del casino online, che attribuiscono grande importanza alla fattore portabilità.

Comparto camere

La fotocamera è un altro degli elementi chiave che fanno sì che l’Honor Magic eccella rispetto ai pieghevoli di altri marchi. La versione V3 è dotata di una camera principale da 50MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 40MP, un teleobiettivo da 50MP, e due camere interne da 20MP. Nella versione di fascia bassa, invece, il teleobiettivo si riduce a 8MP, così come anche le due camere interne, da 16MP l’una.

Siamo comunque di fronte a dei pieghevoli senza paragoni, in quanto entrambe le versioni presentano una configurazione avanzata che permette di catturare immagini di altissima qualità in diverse condizioni di luce e con vari angoli di ripresa.

Specifiche tecniche aggiuntive

Molto interessante è anche la scelta del display, che in entrambe le versioni è un OLED di tipo LTPO da 6,43”, con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento variabile compresa tra 1 e 120Hz.

L’alta risoluzione dello schermo è sicuramente uno dei punti di forza di questo dispositivo, capace di offrire colori vividi e un contrasto eccezionale, fondamentale quando ci si diverte online a giochi come il blackjack, poiché garantisce un’esperienza visiva molto più coinvolgente.

Per quanto concerne il processore scelto da Honor, invece, si tratta del Snapdragon 8 Gen 3 nel caso del Magic V3 e del Gen 2 nel caso del Vs3. Rimane invariata in entrambi i dispositivi la capacità della RAM, di 16 GB, e quella della memoria interna, di 1 TB.