Queste 5 funzionalità renderanno l’iPhone 17 il più grande aggiornamento degli ultimi anni

I prossimi modelli di iPhone 16 che ci aspettiamo di vedere a settembre saranno abbastanza simili ai modelli di iPhone 15 , ma le voci suggeriscono che Apple sta apportando grandi cambiamenti nel 2025. Abbiamo sentito accenni di un dispositivo completamente nuovo nella gamma iPhone e potrebbe essere l’‌iPhone‌ più costoso che Apple abbia offerto fino ad oggi.

Nuovo design “sottile”.

Le voci hanno iniziato a riferirsi al nuovo iPhone 17 che Apple ha pianificato come “‌iPhone 17‌ Slim”, ma Apple quasi certamente non utilizzerà quella denominazione. Il descrittore “sottile” fa riferimento al design più elegante e sottile del dispositivo.

Con il modello iPad Pro M4 da 12,9 pollici , Apple ha ridotto lo spessore di oltre un millimetro, risultando nel dispositivo più sottile mai realizzato da Apple fino ad oggi. La stessa attenzione su un design snello è prevista per il 2025 e si dice che il prossimo ‌iPhone‌ sarà “significativamente più sottile” degli attuali iPhone.

Non conosciamo i dettagli su quanto sottile Apple renderà questo ‌iPhone‌, ma l’‌iPad Pro‌ ha uno spessore di soli 5,1 mm e potrebbe servire da modello su cosa aspettarsi.

Per quanto riguarda le dimensioni, si prevede che l’‌iPhone 17‌ Slim si collochi da qualche parte tra l’ iPhone 15 Pro da 6,1 pollici e l’‌iPhone 15 Pro‌ da 6,7 ​​pollici. Voci separate hanno preso di mira 6,55 pollici , 6,6 pollici e 6,65 pollici come dimensione del display scelta da Apple, il che lo renderebbe più piccolo dell’‌iPhone 15 Pro‌ Max (e del presunto iPhone 16 Pro Max).

Sebbene Apple abbia utilizzato il titanio per i modelli ‌iPhone‌ di fascia alta dallo scorso anno, si dice che ‌iPhone 17‌ Slim abbia un telaio in alluminio. Le prime voci emerse sul dispositivo indicavano in realtà che avrebbe sostituito l’‌iPhone‌ “Plus” nella gamma Apple, ma informazioni successive puntano verso un nuovo ‌iPhone‌ di fascia alta che è ancora più costoso del Pro Max.

Sulla base delle voci che abbiamo sentito finora, sembra che l’‌iPhone 17‌ Slim sarà simile all’‌iPhone‌ X del 2017. L’‌iPhone‌ X ha segnato un grande passo avanti nella tecnologia ed è stato venduto insieme ai modelli ‌iPhone‌ 8 standard.

Sembra che avremo un ‌iPhone 17‌, un ‌iPhone 17‌ Pro, un ‌iPhone 17‌ Pro Max e questo nuovo ‌iPhone 17‌ Slim di fascia alta, con Apple che eliminerà completamente il modello Plus. L’‌iPhone 17‌ Slim potrebbe essere più costoso dell’‌iPhone 15 Pro‌ Max, che Apple attualmente parte da $ 1.199.

Telecamere

Insieme a un design più sottile e leggero, l’‌iPhone 17‌ di fascia alta potrebbe presentare la prima importante revisione della fotocamera posteriore. Le voci suggeriscono che le fotocamere potrebbero essere spostate dall’angolo in alto a sinistra dell’‌iPhone‌ a quello in alto al centro, il che potrebbe risultare in un design simile a Google Pixel.

Pixel 8 Pro ha una fascia rialzata sul retro del dispositivo che ospita un trio di fotocamere, un sensore di messa a fuoco automatica con rilevamento laser e un flash.

Apple sta ancora testando i progetti per l’‌iPhone 17‌, ma il riposizionamento della fotocamera è una possibilità.

Miglioramenti del Display

La tecnologia di visualizzazione ProMotion che consente frequenze di aggiornamento variabili da 1 Hz a 120 Hz è prevista per tutti i modelli di ‌iPhone‌ nel 2025, incluso il modello di fascia alta, ma la notizia più grande è che si dice che Apple utilizzi un nuovo rivestimento del display .

Si dice che il nuovo rivestimento abbia proprietà antiriflesso migliorate e una migliore resistenza ai graffi rispetto all’attuale rivestimento Ceramic Shield. È stato descritto come uno “strato antiriflesso super duro” nelle perdite.

Apple utilizza Ceramic Shield dal 2020. È un materiale ibrido ceramica-vetro sviluppato in collaborazione con Corning. Da allora Corning ha apportato miglioramenti ai suoi prodotti in vetro protettivo e il materiale Gorilla Armor dell’azienda riduce la riflettanza fino al 75%, aumentando allo stesso tempo la protezione dalle cadute e la resistenza ai graffi. Corning ha una relazione di lunga data con Apple e, sebbene Gorilla Armor sia stato sviluppato per Samsung, Corning potrebbe realizzare un prodotto simile per Apple.

Migliore selfie cam e modifiche dinamiche dell’isola

Per il nuovo ‌iPhone 17‌ è prevista un’isola dinamica più snella che occupa meno spazio sullo schermo. Da anni si vocifera sulla tecnologia Face ID sotto il display e potremmo vederne i primi accenni nel 2025.

Ci sarà un foro più piccolo e un ritaglio a forma di pillola per la fotocamera frontale, ma non sembra che Apple raggiungerà ancora i suoi obiettivi di progettazione di tutti i display.

Come parte della riprogettazione di ‌Dynamic Island‌, si dice che Apple stia adottando una fotocamera frontale da 24 megapixel, che rappresenterebbe un aggiornamento rispetto all’attuale fotocamera selfie da 12 megapixel. Sarà dotato di un obiettivo a sei elementi per una migliore qualità dell’immagine e l’aumento della risoluzione catturerà più dettagli e consentirà un maggiore ritaglio senza sacrificare la qualità.

Chip più veloci

Sembra che la serie ‌iPhone 17‌ non disporrà dei chip a 2 nanometri di prossima generazione di TSMC , ma ci aspettiamo che la tecnologia dei chip A19 sia probabilmente basata su un processo aggiornato a 3 nanometri. Apple in genere aggiorna gli iPhone con una tecnologia di chip più veloce ed efficiente ogni anno e ci aspettiamo che il miglior chip disponibile nel 2025 sia incluso nell’‌iPhone 17‌ Slim.

TSMC sta lavorando su chip da 2 nm, ma la produzione di massa non è prevista prima della fine del 2025, che sarebbe troppo tardi per i modelli ‌iPhone 17‌. Se il lavoro accelerasse, le cose potrebbero cambiare. Rispetto alla tecnologia dei chip da 3 nm , il processo di fabbricazione a 2 nm potrebbe portare un miglioramento della velocità dal 10 al 15% alla stessa potenza o una riduzione della potenza dal 25 al 30% alla stessa velocità.

I chip costruiti con un processo aggiornato a 3 nanometri non avranno gli stessi vantaggi dei chip costruiti con il processo a 2 nanometri, ma possiamo comunque contare su modesti aumenti delle velocità di CPU e GPU. Con la forte attenzione di Apple all’intelligenza artificiale, è probabile che anche il motore neurale dedicato alle attività di apprendimento automatico vedrà miglioramenti.

TSMC sta lavorando al suo processo N3P, la cui produzione di massa inizierà alla fine del 2024. Rispetto alle versioni precedenti dei chip ‌3nm‌, i chip N3P offrono una maggiore efficienza prestazionale e una maggiore densità dei transistor.

Si dice che fino a 12 GB di RAM siano disponibili per i modelli ‌iPhone 17‌ di fascia alta e questo salto avrebbe senso nel più costoso ‌iPhone 17‌ Slim. Attualmente, la RAM raggiunge il limite massimo di 8 GB.

VIA