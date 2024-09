Il primo smartphone tri-fold al mondo è ufficiale, l’Huawei Mate XT

Huawei ha presentato il primo smartphone tri-fold al mondo , l’Huawei Mate XT. Dopo un bel po’ di fughe di notizie e teaser, ora abbiamo le informazioni ufficiali. Il dispositivo è stato annunciato nella patria di Huawei, la Cina. Nota che l’azienda si riferisce ad esso come Huawei Mate XT Ultimate Design.

Questo smartphone ha due cerniere e un display. Il display misura 10,2 pollici quando è completamente esteso ed è un pannello OLED con una risoluzione 3K. Il rapporto di aspetto è 16:11, nel caso ve lo steste chiedendo. Inutile dire che è molto più grande di quello che offrono i normali smartphone pieghevoli (circa 8 pollici al massimo).

Hai anche la possibilità di usare un singolo schermo o due schermi contemporaneamente, a tua scelta. Puoi aprirne quanti ne vuoi, davvero. Il display principale ha una risoluzione di 2232 x 3184. Se scegli di usare un singolo display, otterrai un pannello da 6,4 pollici con una risoluzione di 2232 x 1008. Se opti per due display, stai guardando un pannello da 7,9 pollici con una risoluzione di 2048 x 2232.

Vale anche la pena notare che questo è un display LTPO utilizzato da Huawei, e ha un dimming PWM ad alta frequenza da 1.440 Hz. Oltre a ciò, ha una frequenza di campionamento touch di 240 Hz. Sì, il display è protetto da UTG (Ultra-Thin Glass).

Siamo passati direttamente a quel display, perché è l’aspetto più accattivante qui, ovviamente. Il telefono stesso è fatto di metallo e pelle vegana. Ogni sezione del display ha pelle vegana sul retro, quindi fondamentalmente l’intera parte posteriore del telefono. Un’isola ottagonale per la fotocamera si trova sul retro del telefono, anche se ne parleremo più avanti.

Non sappiamo ancora quale SoC sia utilizzato qui, ma se dovessimo indovinare, diremmo che è il Kirin 9010 , lo stesso processore incluso negli ultimi smartphone Pura 70. Il telefono include 16 GB di RAM ed è disponibile nelle opzioni di archiviazione da 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Le specifiche emerse ieri erano molto lontane . Il telefono non include una batteria da 8.000 mAh+, ma un’unità da 5.600 mAh. Sì, è una batteria al silicio-carbonio e sembra abbastanza grande per i telefoni normali e i pieghevoli, ma ci chiediamo come se la caverà in questo telefono. Se finisci per usare il telefono completamente aperto, potrebbe non essere all’altezza. Vedremo.

Il dispositivo supporta la ricarica cablata da 66 W e la ricarica wireless da 50 W. Oltre a ciò, supporta anche la ricarica wireless inversa da 7,5 W, mentre il caricabatterie sembra essere incluso nella confezione.

Ci sono tre fotocamere sul retro, quella principale offre anche un’apertura variabile

Ci sono tre fotocamere sul retro del telefono. Una fotocamera principale da 50 megapixel (apertura f/1.4-f/4.0, OIS) è supportata da un’unità ultrawide da 12 megapixel (apertura f/2.2). In cima a questa, è inclusa anche una fotocamera teleobiettivo periscopica da 12 megapixel (apertura f/3.4, OIS, zoom ottico 5.5x). Sulla parte anteriore, troverai una fotocamera da 8 megapixel (apertura f/2.2).

HarmonyOS 4.2 è preinstallato su questo smartphone. Il telefono supporta Bluetooth 5.2 e ha altoparlanti stereo. È disponibile nei colori rosso e nero, entrambi con accenti dorati. Ciò significa che anche le fughe di notizie sui colori di un paio di giorni fa erano per lo più sbagliate.

Il telefono pesa 298 grammi, il che non è male considerando tutto

Huawei Mate XT Ultimate Design misura 156,7 x 219 x 4,75 mm quando è completamente aperto. Quando è in uso un solo display, misura 156,7 x 73,5 x 12,8 mm. Quando ne sono in uso due, il telefono misura 156,7 x 143 x 4,75-7,45 mm. Il dispositivo pesa 298 grammi.

Questo peso non è affatto male, considerando che ci sono due cerniere e che il telefono si apre in un mostro da 10,2 pollici. E il prezzo? Beh, parte da CNY19.999 ($2.809) e arriva fino a CNY23.999 ($3.371).

Non sappiamo ancora se il telefono arriverà anche in altri mercati, ma se lo farà, è probabile che sarà ancora più costoso. È il primo del suo genere, però, quindi non è poi così sorprendente.

