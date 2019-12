Huawei Mate 30 è un successo commerciale da oltre 12 milioni di unità vendute

Nonostante l’assenza dei servizi Google, la gamma Huawei Mate 30 è un successo commerciale per Huawei. La casa cinese, infatti, avrebbe raggiunto un totale di 12 milioni di unità vendute dei suoi top di gamma presentati lo scorso mese di settembre.

Il risultato, sebbene non vi sia l’ufficialità, dovrebbe essere legato quasi esclusivamente al mercato cinese dove l’assenza dei servizi Google è totalmente ininfluente per quanto riguarda le vendite. La gamma Huawei Mate 30 ha registrato un notevole passo in avanti rispetto alla gamma Mate 20 confermando l’ottimo lavoro svolto dalla casa cinese in questi mesi.

Ricordiamo che Huawei ha presentato tre smartphone per la sua famiglia di top di gamma (Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20 Pro 5G) e continuerà a realizzare top di gamma anche se non potrà contare sui servizi Google in futuro. Huawei, infatti, ha confermato il lancio, nel marzo del 2020, dei nuovi Huawei P40 che arriveranno in Europa potendo contare sui nuovi Huawei Mobile Services.

Staremo a vedere quale sarà la risposta del mercato ai nuovi top di gamma e come si evolveranno, in futuro, i rapporti tra Huawei e Google. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sui nuovi smartphone della casa cinese ed in particolare sui futuri top di gamma.