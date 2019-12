Realme X50: svelata da nuovi rumors la scheda tecnica completa

In queste ore sono emerse online le prime informazioni in merito al comparto tecnico del nuovo Realme X50, smartphone che potrebbe diventare uno dei “best buy” del 2020 oramai prossimo a prendere il via. Il nuovo smartphone di Realme sarà realtà già nel corso dei primi mesi del prossimo anno e la sua scheda tecnica sembra già essere definita.

Lo smartphone potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 765G con supporto al 5G andando così a sfidare il rivale diretto Redmi K30 5G. Il nuovo Realme X50 dovrebbe presentare diversi elementi di contatto con lo smartphone di Redmi a partire dal display che sarà un’unità da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e pannello LCD. Lo smartphone presenterà anche un doppio foro per la camera anteriore (32+8 Megapixel).

Nella parte posteriore, invece, ci sarà una quadrupla fotocamera con sensore principale Samsung GW1 da 64 Megapixel. A completare il comparto fotografico troveremo un sensore teleobiettivo, un sensore grandangolare ed uno dedicato alle macro. La scheda tecnica del futuro Realme X50 includerà anche una batteria da 4.500 mAh ed un sensore di impronte digitali laterale.

Il nuovo smartphone arriverà sul mercato cinese con un prezzo che, al cambio attuale, sarà di circa 340 Euro per la versione base. Maggiori dettagli sul nuovo device di Realme arriveranno nel corso dei prossimi giorni.