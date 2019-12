Samsung prepara un nuovo tablet di fascia media, ecco i primi dettagli

Samsung si prepara a rinnovare la sua gamma di tablet. Oltre al nuovo Galaxy Tab S6 5G, da poco confermato anche dal sito ufficiale della casa coreana, dovrebbe essere in arrivo anche un nuovo tablet di fascia media che ha appena ottenuto la certificazione Bluetooth SIG e che potrebbe essere pronto per la vendita nel corso del primo trimestre del 2020. Il tablet in questione potrebbe chiamarsi Tab A4 S.

Al momento, le informazioni sul comparto tecnico di questo tablet sono poche. Tra le prime conferme troviamo l’esistenza di una variante da 8 pollici che dovrebbe essere affiancata da una versione da poco più di 10 pollici. C’è poi da sottolineare che entrambe le varianti saranno disponibili in due versioni (solo Wi-Fi e 4G + Wi-Fi). Il modello base dovrebbe partire da 32 GB di storage.

Per quanto riguarda il sistema operativo, il nuovo tablet di fascia media di Samsung potrebbe arrivare con Android Pie 9.0 con One UI per poi essere aggiornato solo in un secondo momento ad Android 10 con One UI 2.0. Ulteriori dettagli in merito al nuovo tablet di Samsung potrebbero arrivare al CES di Las Vegas in programma a inizio gennaio. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo device.