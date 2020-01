Anche Moto G7 Play protagonista del prezzo più basso di sempre su Amazon

Proprio ieri vi avevamo parlato in questo articolo di un paio di promozioni davvero interessanti su Amazon che riguardavano Moto G7 e G7 Plus (clicca qui per saperne di più). Oggi chiudiamo il cerchio con quella che probabilmente è un’offerta ancora più ghiotta visto che ci troviamo davanti al miglior prezzo di sempre registrato da Moto G7 Play sulla popolare piattaforma di e-commerce.

Ebbene, l’entry-level di Lenovo è ora proposto a 124,40 euro. Si tratta di un prezzo decisamente conveniente non solo per l’importante sconto (siamo nell’ordine del 40%) sulla quotazione di listino, ma anche perché in questo caso la transazione gode dei benefici della formula “Venduto e spedito da Amazon”. Tra questi, meglio sottolinearlo, c’è anche la consegna gratuita in tutta Italia.

La versione coinvolta di Moto G7 Play è quella nella colorazione indaco, con 2 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno. Si tratta quindi di un entry-level a tutti gli effetti anche se non mancano i “picchi” nella scheda tecnica. Lo smartphone si presenta con un display in HD+ da 5.7 pollici mentre gira su uno Snapdragon 632 con CPU a otto core. Le fotocamere sono da 13 e 8 MP (posteriore e anteriore) mentre la batteria da 3.000 mAh, viste le caratteristiche dello schermo, è sufficiente per garantire una più che buona autonomia.

Moto G7 Play è in offerta a 124,40 euro su Amazon, clicca di seguito per approfittarne: Motorola moto g⁷ play 14,5 cm (5.7") 2 GB 32 GB Doppia SIM 4G Indaco 3000 mAh