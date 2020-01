Black Shark 3: nuove informazioni sul futuro smartphone da gaming

In questi ultimi giorni si sono moltiplicati i rumors sul futuro Black Shark 3, nuovo smartphone da gaming in uscita nei prossimi mesi. Dopo le indiscrezioni sull’enorme quantitativo di memoria RAM, infatti, il nuovo Black Shark 3 torna a far parlare di sé grazie a nuovi dettagli sulle specifiche tecniche.

Secondo questi nuovi rumors, il Black Shark 3 potrà contare su di un display da 120 Hz e con risoluzione massima pari al QHD+. Gli utenti potranno scegliere tra più livelli di refresh rate (60, 90 e 120 Hz) e potranno impostare la risoluzione del pannello in Full HD tramite specifiche impostazioni software.

A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 865, il nuovo chipset che troveremo tra le specifiche di tutti i principali top di gamma Android del 2020. Lo smartphone sarà, quindi, dotato del supporto al 5G. Ricordiamo che il nuovo Black Shark 3 potrà contare su 16 GB di memoria RAM e, molto probabilmente, su diversi tagli di storage. Il sistema operativo sarà Android 10. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno nelle prossime settimane.

Ricordiamo che in Italia è possibile acquistare il Black Shark 2 con SoC Snapdragon 855 ad un prezzo di 419 Euro ed il Black Shark 2 Pro con Snapdragon 855+ a poco più di 500 Euro. Ecco il link per l’acquisto: