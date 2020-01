Huawei: il nuovo SoC Kirin 820 arriverà in estate

In attesa di capire quale sarà il suo futuro al di fuori dei confini cinesi, Huawei si prepara a lanciare il nuovo SoC Kirin 820, chipset destinato agli smartphone di fascia media di Huawei stessa e del marchio Honor. Secondo un primo report di queste ore, il nuovo Kirin 820 dovrebbe essere vicino al debutto con la produzione che dovrebbe iniziare nel corso del secondo trimestre del 2020.

Il lancio dei primi smartphone con Kirin 820 è programmato per la prossima estate. Per quanto riguarda il mercato europeo, in ogni caso, sarà necessario attendere capire come si evolveranno i rapporti tra Huawei e Google al fine di poter valutare se e quanti mid-range con Kirin 820 arriveranno, in futuro, in Europa.

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo SoC di Huawei sarà realizzato con processo produttivo a 6 nm e potrà contare sui core Cortex A77 e sul supporto al 5G. Il nuovo Kirin 820 potrebbe, quindi, diventare l’alternativa allo Snapdragon 765G di Qualcomm, il nuovo chipset presentato lo scorso mese di dicembre e già disponibile sul mercato su dispositivi come il nuovissimo Redmi K30 5G.

Maggiori dettagli sul futuro SoC di Huawei arriveranno nei prossimi mesi. Continuate a seguirci per saperne di più sulla questione.