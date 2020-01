Queste potrebbero essere le nuove Samsung Galaxy Buds+

L’appuntamento è fissato per febbraio: le nuove Samsung Galaxy Buds+ debutteranno in concomitanza di Galaxy S20 e Galaxy Fold 2 nell’evento Unpacked già programmato per il prossimo mese e di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Oggi è 91mobiles a rivelare in anteprima i render stampa della nuova generazione degli auricolari true wireless. Diciamo subito che, almeno dal punto di vista estetico, le differenze sembrano essere davvero minime rispetto alle Galaxy Buds lanciate nel 2019. Spicca ovviamente la nuova colorazione azzurra: dovrebbe chiamarsi “Sky Blue” e andrebbe a sostituire quella gialla lanciata col primo modello.

Non cambia, quindi, il form factor, compreso il triangolo coi vari comandi touch per interagire col device associato. Si può notare una piccola aggiunta nel case di ricarica wireless che sarà dotato come sempre di USB type-C: premendo sui tasti “L” e “R” si dovrebbe avere un’indicazione sullo stato della batteria del singolo auricolare. Una funzionalità decisamente utile.

Resta da capire quali saranno le novità principali dal punto di vista delle feature su Samsung Galaxy Buds+. Si parla tanto di cancellazione attiva del rumore ma al momento non si hanno conferme a riguardo: dovesse davvero arrivare, non è complicato immaginare un aumento del prezzo attuale, pari a 149 euro. Non mancheranno una maggiore autonomia e, probabilmente, la ricarica rapida.

Samsung Galaxy Buds 2019 sono in vendita su Amazon: Samsung Galaxy Buds 2019 Auricolari Wireless, Bluetooth 5.0, [Versione Italiana], Nero