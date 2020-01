Samsung Galaxy A20e e Xcover 4S riceveranno Android 10 entro maggio

Continuano ad arrivare notizie sui piani relativi ai major update che Samsung ha riservato per i suoi dispositivi. Ieri, ad esempio, vi avevamo parlato delle tempistiche previste per l’arrivo di Android 10 sul Galaxy A70 sul Galaxy Tab S6 (clicca qui per saperne di più), oggi arrivano nuove notizie che riguardano invece Samsung Galaxy A20e e Galaxy Xcover 4S.

Stavolta è GalaxyClub a rivelare che lo sviluppo per entrambi gli smartphone è già partito e che il rilascio della versione stabile di Android 10 in tutt’e due i casi è previsto per il mese di maggio. E’ comunque doveroso sottolineare come il colosso coreano stia spesso anticipando i tempi delle release rispetto a quanto precedentemente dichiarato e non c’è ragione per non sperare in qualcosa di simile anche per i due dispositivi sopracitati.

C’è da ricordare inoltre che Android 10 sarà accompagnato dalla presenza della nuova interfaccia personalizzata, la One UI 2.0, e che – almeno per il momento – non sono state segnalate tempistiche specifiche per i vari mercati: insomma, per avere più notizie per l’arrivo di Android 10 sui Samsung Galaxy A20e e Galaxy Xcover 4S italiani bisognerà avere pazienza.

