Huawei conferma l’arrivo di Facebook, Instagram, Twitter e altre app sul suo store

Dopo il ban USA e l’impossibilità di accedere ai servizi Google e, quindi, al Play Store, Huawei ha iniziato a potenziare il suo store, denominato App Gallery, lanciando, inoltre, i nuovi Huawei Mobile Services. I piani futuri dell’azienda cinese prevedono la possibilità di incrementare notevolmente il numero di app sullo store con l’arrivo delle principali applicazioni per dispositivi mobili.

Come confermato da Richard Yu, CEO della casa cinese, nel corso di una recente conferenza stampa, sono in arrivo su App Gallery applicazioni molto popolari come Facebook, Instagram e Twitter (che utilizzeranno i Huawei Mobile Services). Si tratta di una soluzione davvero particolare considerando che il ban USA impedisce a Huawei di accedere ai servizi Google ma sembrerebbe non porre limiti alla pubblicazione su App Gallery di app di aziende americane.

Huawei non sembra essere più interessata al lancio di Harmony OS su smartphone. Il nuovo sistema operativo “multi-piattaforma”, dopo la presentazione avvenuta la scorsa estate, dovrebbe essere limitato ad altre tipologie di dispositivi (attualmente è disponibile su Smart TV vendute in Cina). Per il suo futuro, la casa cinese continuerà a puntare sullo store App Gallery e sullo sviluppo dei nuovi Huawei Mobile Services. Ulteriori aggiornamenti sulla questione arriveranno, di certo, nei prossimi giorni.