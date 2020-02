Huawei P40 e P40 Pro: il database TENAA svela nuovi dettagli sulle specifiche

I nuovi Huawei P40 e Huawei P40 Pro saranno svelati in via ufficiale nel corso del prossimo mese di marzo. I due smartphone, così come dovrebbe avvenire per i nuovi Honor V30 e V30 Pro, arriveranno anche in Europa anche se non potranno contare sui servizi Google ma dovranno accontentarsi dei nuovi Huawei Mobile Services.

In attesa del debutto ufficiale, il database TENAA conferma alcuni dettagli molto importanti dei nuovi Huawei P40 e P40 Pro. I due smartphone, infatti, potranno contare entrambi sul supporto 5G, garantito dalla presenza del SoC Kirin 990. Al momento, non ci sono conferme, invece, su possibili varianti dotate esclusivamente del supporto 4G che permetterebbero di contenere i costi ma che, per ora, non sembrano far parte dei progetti della casa cinese.

Il debutto europeo dei nuovi Huawei P40 e P40 Pro è già confermato, anche senza servizi Google, ed i due smartphone dovrebbero essere pronti per la commercializzazione nel corso del mese di aprile. Staremo a vedere se nei prossimi giorni arriveranno conferme in merito alla presenza di versioni 4G.

Intanto, ricordiamo che in Italia è disponibile il Huawei Mate 30 Pro, primo smartphone della casa cinese a poter contare sui HMS e non sui servizi Google. Il device costa circa 950 Euro su Amazon.