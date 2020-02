iPad Pro 2020: in arrivo a fine marzo con un unico formato

Oltre al nuovo iPhone 9, nel corso dell’evento in programma a fine marzo Apple dovrebbe presentare anche il nuovo iPad Pro 2020. La nuova generazione del tablet “Pro” di Apple potrebbe caratterizzarsi per la presenza di diverse novità rispetto ai modelli attualmente sul mercato.

Stando ad un report di queste ore, infatti, il nuovo iPad Pro 2020 potrebbe arrivare in un solo formato, con display da 12 pollici di diagonale. Apple potrebbe aver deciso di eliminare le versioni da 11 e 12,9 pollici del suo tablet per puntare su di un’unica variante intermedia. Questa soluzione potrebbe rappresentare un’ottima via di mezzo tra le due versioni attuali di iPad Pro, garantendo la possibilità di sfruttare un display ampio ma limitando le dimensioni del tablet.

Ricordiamo, inoltre, che il nuovo iPad Pro 2020 presenterà un nuovo SoC, derivato da Apple A13 Bionic, e potrà contare su di una tripla fotocamera posteriore con sensore ToF per la scansione 3D degli oggetti. Maggiori dettagli sul nuovo iPad Pro 2020 potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.

In attesa del debutto ufficiale della versione 2020, ricordiamo che è possibile acquistare gli attuali iPad Pro (nelle versioni da 11 e 12.9 pollici) a partire da circa 850 Euro. Ecco i link per le migliori offerte dei due tablet.