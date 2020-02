Samsung Galaxy S20: un nuovo aggiornamento sbloccherà i 120 Hz anche ad alta risoluzione

Importanti novità in arrivo per la gamma Samsung Galaxy S20. Secondo le ultime indiscrezioni di queste ore, infatti, Samsung sarebbe al lavoro su di un nuovo aggiornamento software che andrà ad eliminare una delle poche limitazioni attualmente presenti sui top di gamma coreani.

I nuovi Samsung Galaxy S20, infatti, supportano il refresh rate a 120 Hz esclusivamente con un risoluzione massima pari al Full HD+. In futuro, grazie al nuovo aggiornamento, gli utenti potranno utilizzare i 120 Hz anche con la risoluzione massima del pannello, ovvero il QHD+-.

Ricordiamo che il software dei nuovi Samsung Galaxy S20 presenta una serie di accorgimenti che abbassano a 60 Hz il refresh rate quando la batteria scende al di sotto del 5% o quando la temperatura della batteria supera una soglia limite. In futuro, con il nuovo aggiornamento che permetterà di utilizzare i 120 Hz anche in QHD+, potrebbero essere adottati ulteriori accorgimenti per proteggere l’hardware del device dal surriscaldamento.

I nuovi Samsung Galaxy S20 sono già disponibili in preordine su Amazon con consegne previste per l’inizio del prossimo mese di marzo. Ecco i link per l’acquisto di tutte le varianti disponibili.