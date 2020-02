Asus ROG Phone II SuperPack è ufficiale: ecco tutti gli accessori per il gaming in una valigia!

Da mesi, ormai, Asus ROG Phone II è sotto i riflettori: da molti è considerato come il miglior gaming-phone del momento e non è un caso che nelle classifiche mensili di AnTuTu, quelle che mettono in fila gli smartphone più “potenti”, sia costantemente in vetta.

Oggi arriva una gran notizia per tutti gli amanti del genere: è stato infatti ufficializzato il “SuperPack” di Asus ROG Phone II che consiste in tutta una serie di accessori per giocare al meglio delle potenzialità del device che, ovviamente, è incluso nel pacchetto.

Verrà così fornita una valigetta a tutti gli effetti (la ROG Suitcase) con all’interno i seguenti accessori:

ROG Phone Bag

Mobile Desktop Dock , valore 149,99 euro: si possono connettere tastiera, mouse e soprattutto monitor esterni

, valore 149,99 euro: si possono connettere tastiera, mouse e soprattutto monitor esterni TwinView Dock II per giocare su un doppio display (valore 249,99 euro)

per giocare su un doppio display (valore 249,99 euro) ROG Phone II – Lighting Armor Case , cover del valore di 39,90 euro

, cover del valore di 39,90 euro WiGig Display Dock Plus : con quest’accessorio si può collegare il proprio Asus ROG Phone II ad un monitor o ad una tv via wireless. Il suo valore è di 289 euro.

: con quest’accessorio si può collegare il proprio ad un monitor o ad una tv via wireless. Il suo valore è di 289 euro. ROG Kunai Gamepad: tre elementi modulari per avere a disposizione la modalità gamepad, con valore di 119,99 euro.

Insomma, un’offerta ricchissima di accessori che può essere acquistata sul sito del produttore taiwanese a 899 euro. Non male!