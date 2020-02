Samsung Galaxy M31: nuove conferme per la scheda tecnica

Si avvicina il debutto del nuovo Samsung Galaxy M31, smartphone che dovrebbe arrivare anche in Europa raccogliendo l’eredità dell’ottimo battery phone M30s. Il device è protagonista oggi di nuovi leak che ci anticipano alcuni elementi della scheda tecnica.

Il nuovo Samsung Galaxy M31, infatti, potrà contare su di un sensore fotografico Bright GW1 da 64 Megapixel, una buona soluzione considerando la fascia di prezzo in cui andrà a posizionarsi il dispositivo. Questo sensore sarà l’elemento principale del comparto fotografico posteriore che sarà costituito da almeno altri tre sensori di cui al momento non si conoscono i dettagli (probabilmente ci sarà un grandangolare, uno per la profondità di campo e uno per le macro).

A gestire il funzionamento del nuovo Samsung Galaxy M31 troveremo il SoC Exynos 9611, lo stesso del Galaxy A51, che sarà supportato da diverse combinazioni di RAM e storage. Ancora da definire la capacità della batteria che dovrebbe essere tra i 5.000 ed i 6.000 mAh. Lato software ci sarà Android 10 con One UI 2.0.

Ricordiamo che il Galaxy M30s, attuale riferimento per chi è in cerca di un battery phone completo, può essere acquistato in Italia esclusivamente su Amazon ad un prezzo di 259 Euro. Grazie alla sua batteria da 6.000 mAh, il device è un’ottima soluzione per tutti gli utenti che hanno bisogno di tanta autonomia.