Huawei P20 e Mate 10 dovranno attendere ancora per la EMUI 10

Non arrivano notizie incoraggianti per i possessori di Huawei P20 e Mate 10 (e delle rispettive versioni Pro) riguardo al rilascio della nuova EMUI 10, l’interfaccia proprietaria basata su Android 10 che, stano alle indicazioni del produttore cinese, sarebbe dovuta arrivare proprio durante il mese di marzo.

Ebbene, nonostante il programma di beta testing sia terminato a gennaio (partì nell’ottobre 2019) e sebbene in Cina sia già partito il rilascio della versione stabile locale, ci sarà da attendere almeno altri due mesi. La conferma è arrivata dall’account Twitter della divisione tedesca di Huawei che ha indicato fine maggio come il periodo previsto per l’inizio dell’aggiornamento sui 4 modelli. A tal proposito, è utile ricordare che non sono compresi gli Huawei P20 Lite e Mate 10 Lite che non riceveranno il major update, come già ampiamente preventivato.

E’ complicato al momento ipotizzare quali siano state le ragioni che hanno spinto il colosso asiatico a questo rinvio: di certo sarebbe strano se il tutto venisse ricondotto a qualche bug di troppo (ribadiamo che la beta è chiusa ormai da due mesi), possibile ipotizzare che il team di sviluppo abbia deciso di integrare nuove funzionalità ereditate anche dagli ultimi top di gamma.

Staremo a vedere se questo rinvio per l’arrivo della EMUI 10 su Huawei P20 e Mate 10 riguarderà inoltre tutti i mercati, senza distinzioni di sorta.

