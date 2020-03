Huawei P40 Pro, ora conosciamo anche la confezione di vendita

Come se non bastasse l’enorme quantità di rumors a riguardo, da oggi conosciamo anche la confezione di vendita di Huawei P40. Più in particolare ci riferiamo alla versione Pro, una delle tre previste per l’evento del prossimo 26 marzo, assieme a quella “standard” e alla chiacchieratissima “Pro PE”.

Va sottolineato che in questo caso si tratta di un’edizione limitata che arriverà nella colorazione Red Flag e che è stata prodotta in collaborazione con FAW Car Company – Hongqi, un’azienda cinese che opera nel settore delle auto di lusso. Non ci aspettiamo di certo che questa versione speciale possa arrivare anche nel nostro mercato, più che probabile – invece – che la confezione di vendita sia molto simile a quella che vedete nella foto in alto anche nel nostro paese.

Non ci sono particolari riferimenti alle specifiche tecniche di Huawei P40 Pro, eccezion fatta per la quadrupla fotocamera posteriore che anche per questa generazione porterà la prestigiosa firma di Leica.

In questo articolo di inizio settimana, inoltre, vi abbiamo già mostrato quali saranno le colorazioni disponibili al lancio dell’intera serie. Huawei ha anche pubblicato un primo teaser ufficiale in cui si mettono in evidenza due dettagli: il comparto fotografico e il display “a cascata”, o waterfall se preferite, che sarà comune alle versioni Pro e Pro PE.