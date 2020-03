Nokia 1.3 ufficiale: ecco il nuovo Android Go a 109 euro

Non solo Nokia 8.3 5G e Nokia 5.3 (clicca qui e qui per conoscerli meglio): a chiudere il cerchio ci pensa Nokia 1.3, nuovo entry level di HMD che va dritto nel programma Android Go. Si tratta ovviamente di un device adatto a chi non ha particolari pretese e che cerca soltanto le funzionalità base di uno smartphone.

Nokia 1.3 è caratterizzato da un display con diagonale da 5.71 pollici, con risoluzione in HD+ (nello specifico 1520 x 720 px) e luminosità massima pari a 400 nits. Lo smartphone gira su uno Snapdragon 215 di Qualcomm, coadiuvato da 1 GB di memoria RAM (è il limite massimo per gli smartphone Android Go) e da 16 GB di storage interno, espandibili fino a 400 GB tramite micro SD.

Sono presenti due fotocamere da 8 e 5 MP (posteriore e anteriore, nel primo caso con autofocus e flash LED), mentre la batteria rimovibile arriva ad una capacità di 3.000 mAh. Va segnalata la presenza della Radio FM (una caratteristica che spesso manca sui top di gamma più costosi), così come quella di un pulsante fisico per attivare Assistant. Il sistema operativo è Android 10, ovviamente nella sua versione Android Go.

Nokia 1.3 sarà disponibile nelle colorazioni Cyan, Sand e Charcoal e costerà 109 euro; l’arrivo nei negozi è previsto per il mese di maggio.