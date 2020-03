Realme Band è ufficiale e battaglierà con Xiaomi Mi Band 4 (soprattutto sul prezzo…)

Non solo Realme 6 e 6 Pro, le cui caratteristiche le troverete all’interno di quest’articolo: oggi l’azienda cinese ha ufficializzato anche la sua prima smartband. Parliamo di Realme Band che, considerato soprattutto il prezzo, ha tutte le armi per battagliare alla pari con la celeberrima Xiaomi Mi Band 5. Ma andiamo a scoprirla meglio.

Realme Band arriva con un display LCD a colori da 0.96 pollici e con risoluzione da 80 x 160 px. Va subito evidenziato che lo schermo non è touch ma si può interagire con esso tramite un tasto capacitivo. Come ogni fitness tracker che si rispetti, Realme Band può monitorare diverse attività sportive, oltre ovviamente a corsa e camminata: spiccano ad esempio ciclismo e nuoto, quest’ultimo possibile grazie alla certificazione IP68 che ne stabilisce l’impermeabilità.

Ci sono inoltre il monitoraggio del sonno, la possibilità di visualizzare le notifiche e chiamate, e non manca neppure il rilevatore del battito cardiaco: i dati raccolti sulla frequenza sono poi mostrati nell’app associata, Realme Link, su smartphone. Interessante la scelta di dotare la smartband direttamente di una porta USB di tipo A: in questo modo non c’è bisogno di avere un cavetto per la ricarica, ma basterà inserire il dispositivo nel caricabatterie o ad esempio collegarlo al PC.

Realme Band conta sul Bluetooth 4.2 e vanta diverse watchface, ha una batteria da 90 mAh con autonomia stimata tra i 7 e i 10 giorni e costa davvero poco. E’ da oggi disponibile in India con cinturini in nero, verde e giallo a 1.499 rupie che fanno circa 18-19 euro. Vedremo quando e se sarà ufficializzata anche in Europa.