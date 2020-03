Redmi K30 Pro, ecco la prima immagine reale della fotocamera posteriore nell’oblò

Di Redmi K30 Pro stiamo parlando tanto negli ultimi giorni, nel fine settimana abbiamo accennato in questo articolo ad alcune delle più importanti specifiche della scheda tecnica. Oggi, però, arrivano su Weibo le prime immagini dal vivo dell’attesissimo smartphone: più nello specifico è la fotocamera posteriore a finire sotto i riflettori, di fatto l’unico dettaglio chiaramente visibile considerato che il device è “nascosto” da una custodia.

Come da previsioni, insomma, Redmi K30 Pro vanterà una sorta di “oblò” nella parte posteriore, al centro, una soluzione che abbiamo già avuto modo di vedere sul Mate 30 Pro lanciato nello scorso autunno. Il peculiare modulo integrerà al suo interno una tripla fotocamera, il cui sensore principale dovrebbe essere un Samsung ISOCELL Bright HMX con risoluzione da ben 108 MP, sviluppato in collaborazione col colosso coreano. E’ visibile anche il flash LED, così come trova conferma anche la presenza di una fotocamera anteriore “a scomparsa”, o “pop-up” se preferite.

Come emerso nei giorni scorsi, l’obiettivo di Xiaomi è presentare lo smartphone più economico sul mercato dotato di Snapdragon 865. Un dettaglio che, però, come ricorda anche il noto leaker Ishan Agarwal renderà necessario anche qualche compromesso sul resto della scheda tecnica. Anche se i primi rumors sulla fotocamera vanno in un’altra direzione…