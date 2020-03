Redmi Note 9 5G: il debutto è imminente, ecco le specifiche

La gamma Redmi si sta per espandere con un altro smartphone 5G. Dopo il lancio del Redmi K30 Pro 5G, presentato appena pochi giorni fa, il brand di Xiaomi, come conferma il database 3C, sta per lanciare in Cina il nuovo Redmi Note 9 5G, smartphone che andrà ad arricchire la gamma Note 9 del brand che può già contare sul Redmi Note 9 Pro e sull’imminente Redmi Note 9S, in arrivo a breve in Europa.

Il nuovo Redmi Note 9 5G dovrebbe presentare il SoC MediaTek Dimensity 800 5G in grado di garantire ottime prestazioni e la possibilità di accedere alla rete mobile di nuova generazione. Il device dovrebbe arrivare sul mercato in diverse combinazioni di RAM e storage e con un prezzo di circa 1500 Yuan (circa 200 Euro), diventando uno degli smartphone 5G più economici sul mercato.

Il comparto fotografico potrebbe riprendere quello del 9S con quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 48 Megapixel. Ricordiamo che il 9S ha un display da 6.67 pollici e una batteria da 5020 mAh oltre al sistema operativo Android 10 personalizzato con la MIUI.

Maggiori dettagli sul nuovo Redmi Note 9 5G potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi giorni. Il debutto dello smartphone, in Cina, sarebbe infatti imminente. Continuate a seguirci per saperne di più.