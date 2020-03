Sony Xperia 1 e Xperia 5 ricevono le patch di sicurezza di marzo

Tempo di aggiornamenti per Sony Xperia 1 e Xperia 5: l’azienda giapponese ha da poche ore confermato di aver fatto partire il roll out che porterà sui due device un nuovo update con all’interno le patch di sicurezza Android più recenti, quelle rilasciate per questo mese di marzo.

Stando al changelog ufficiale e ai primi feedback degli utenti che hanno già ricevuto l’aggiornamento, non dovrebbero esserci ulteriori novità, al di là dei canonici miglioramenti di sistema, oltre all’aspetto legato alla sicurezza.

Più nello specifico le build in questione sono la 55.1.A.3.107 per quanto riguarda Sony Xperia 1 e la 55.1.A.3.112 per Sony Xperia 5. L’aggiornamento è come sempre disponibile via OTA ma, nel caso in cui non aveste ancora ricevuto la notifica, è possibile controllarne manualmente la presenza tramite la relativa voce nelle impostazioni di sistema. Il roll out, inoltre, sembra sia partito a livello globale: insomma, non dovrebbe passare più di qualche giorno prima che il pacchetto faccia capolino anche sul vostro smartphone.

