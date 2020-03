Tutti i prossimi iPhone 12 avranno un display OLED?

Da Digitimes arriva un interessante rapporto che rimette al centro dell’attenzione i futuri iPhone 12. Ebbene, stando alla fonte in questione, tutta la prossima generazione di “melafonini” dovrebbe avere un particolare in comune: il display OLED.

Come i più attenti di voi già sapranno, nel caso degli iPhone 11 la versione base è l’unica ad esserne priva, montando ancora gli schermi LCD. La stessa tipologia che, peraltro, sarà utilizzata da Apple nel caso di iPhone SE 2 (o iPhone 9 che dir si voglia). A tal proposito, è utile ricordare che la data di lancio dell’iPhone economico (sebbene non sia mai stata ufficializzata) è stata spostata per diversi motivi legati all’emergenza coronavirus (clicca qui per saperne di più).

L’iPhone 12 compatto, quello col display probabilmente da 5.4 pollici, si andrà inoltre a posizionare nella stessa fascia di mercato di iPhone 11 (quest’ultimo è in offerta su Amazon, ecco il link per acquistarlo: Apple iPhone 11 (64GB) - Giallo). Apple si affiderà per la produzione dei pannelli OLED (almeno per la versione base) all’azienda cinese BOE.

Sebbene manchino ancora diversi mesi all’arrivo della nuova generazione, si fanno già le prime previsioni su quella che saranno disponibilità limitate al momento del lancio. Le indiscrezioni per il momento parlano di quattro modelli in arrivo: oltre al già citato iPhone 12 da 5.4 pollici, sono attesi altri due da 6.1″ e uno da 6.7″.