Anche Samsung Galaxy A20e comincia a ricevere Android 10!

Come sottolineato ieri, quando vi abbiamo parlato del Galaxy A10 (clicca qui per saperne di più), Samsung ha fatto partire una sorta di fase 2 per il suo programma di aggiornamento software ad Android 10. Cominciano ad essere coinvolti anche gli smartphone di fascia bassa e medio-bassa e la conferma arriva proprio in queste ore.

Anche Samsung Galaxy A20e, infatti, sta ricevendo il suo primo major update. Parliamo di un device dal prezzo davvero ghiotto se rapportato a scheda tecnica e design ed è così che si spiega il buonissimo successo ottenuto soprattutto alle nostre latitudini.

L’aggiornamento in questione riguarda il firmware con sigla A105FDDU3BTCA (il peso è di circa 1.2 GB), a bordo c’è Android 10 con personalizzazione software One UI 2.0 (remota la possibilità di vedere in futuro la One UI 2.1). Non solo: nel pacchetto sono incluse anche le ultime patch di sicurezza Android, quelle aggiornate a questo mese di aprile 2020. Non male, vero?

L’update è partito in Slovacchia ma non dovrebbe impiegare troppo tempo prima di coinvolgere altri paesi, tra cui l’Italia. Come sempre è possibile controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento tramite la relativa voce nelle impostazioni di sistema, o scaricarlo qui e procedere all’installazione tramite Odin.

