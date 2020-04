Samsung Galaxy A10, parte l’aggiornamento ad Android 10!

Samsung prosegue spedita, rispettando le tempistiche annunciate ad inizio anno, nel suo piano di aggiornamenti software dei suoi device. Oggi è Samsung Galaxy A10, uno degli smartphone più venduti in assoluto nello scorso anno) ad aprire un nuovo corso: Android 10 arriva anche sui device di fascia bassa o medio-bassa.

Da qualche ora, infatti, l’aggiornamento con a bordo l’ultima versione del robottino verde è in fase di roll out: per il momento è coinvolto il mercato indiano, ma nei prossimi giorni la release diventerà globale, finendo per toccare anche l’Europa, Italia compresa. Scendendo nei dettagli, va segnalata la sigla A105FDDU3BTCA che contrassegna il nuovo software e la presenza a bordo anche delle patch di sicurezza Android aggiornate al mese di marzo 2020.

Non solo: con Android 10 si aggiorna anche la versione dell’interfaccia proprietaria. Ecco allora la Samsung One UI 2.0, con dark mode attivabile di default, Benessere Digitale, nuove gesture per la navigazione e tantissime altre novità.

Samsung Galaxy A10, con display da 6.2″ in HD+, Exynos 7884, 2 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno, fotocamere da 13 e 5 MP e batteria da 3.400 mAh è disponibile ad un ottimo prezzo anche su Amazon Italia. Ecco il link per acquistarlo in offerta e con spedizione gratuita: Samsung Galaxy A10 Display 6.2", 32 GB Espandibili, RAM 2 GB, Batteria 3400 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 Pie, (2019) [Versione Italiana], Black