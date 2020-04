Huawei P40 Pro, ecco l’aggiornamento che migliora (ancora?) la fotocamera

Ad inizio settimana è sbarcato ufficialmente anche in Italia, dove può essere già acquistato (clicca qui per saperne di più): ora Huawei P40 Pro resta sotto i riflettori grazie ad un importante aggiornamento, rilasciato poche ore fa e che punta a migliorare ulteriormente il già eccellente comparto fotografico.

La build in questione è la 10.1.0.114(C432E8R4P1) ed è basata ovviamente su EMUI 10.1. Come viene segnalato nel changelog ufficiale, il colosso cinese ha integrato due ulteriori funzionalità. La prima è la “Sound Booster“: consente di sfruttare al meglio i microfoni e di aumentare la qualità dell’audio dell’ambiente circostante. Per quanto riguarda, invece, la fotocamera, ecco la “Huawei Golden Snap“: con questa feature si può scegliere un singolo istante per produrre le già apprezzatissime fotografie in movimento. Così facendo si può poi operare a fondo andando a pulire l’immagine dai riflessi e dalla presenza di eventuali dettagli o soggetti non desiderati.

Insomma, comparto multimediale al top, senza dimenticare che viene fatto cenno ad un miglioramento anche del sensore per le impronte digitali (integrato nel display) e alle patch di sicurezza Android aggiornate allo scorso mese di marzo.

L’update è già in roll out anche in Italia e sarà disponibile via OTA. Huawei P40 Pro può essere acquistato su Amazon: