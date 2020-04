Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna: fotocamera migliorata e patch di sicurezza di aprile

E’ un aggiornamento importante quello che è stato rilasciato da qualche ora e che riguarda Samsung Galaxy Note 9: il top di gamma lanciato ad agosto del 2018 sta infatti ricevendo un update che migliora (anche se non sono stati rivelati ulteriori dettagli a riguardo) il comparto fotografico.

Non solo: l’aggiornamento in questione porta con sé anche le patch di sicurezza Android relative a questo mese di aprile. Samsung Galaxy Note 9 si unisce così ad una già corposa lista di smartphone del colosso coreano che hanno già ricevuto le ultime patch rilasciate da Google (proprio stamane vi avevamo parlato del predecessore, del Galaxy Note 8, in questo articolo).

La build è la N960FXXU5DTCA, mentre vi scriviamo è stata segnalata in Germania, sui dispositivi no brand. Non passerà troppo tempo prima che il roll out arrivi anche in Italia, nel frattempo è possibile scaricare il firmware tedesco tramite questo link e poi procedere all’installazione manuale usando il tool Odin.

Ricordiamo che questo aggiornamento è basato su Android 10 e One UI 2.0; dopo aver ricevuto il major update qualche settimana fa, Samsung Galaxy Note 9 è stato escluso dalla lista dei device che riceveranno la nuova One UI 2.1.

