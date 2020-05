Anche Huawei potrebbe lanciare un pieghevole “economico” nel 2020

E’ nuovamente Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, a fornire delle indiscrezioni su quelle che saranno le nuove uscite nella seconda metà di questo 2020. La fonte in questione, anche se ieri ha parlato anche del Samsung Galaxy Note 20 (clicca qui per maggiori info) ha già anticipato il possibile arrivo di un Galaxy Fold “Lite”, con prezzo più accessibile rispetto alla prima generazione e al modello principale della seconda.

Non è tutto: Young ha anticipato che una mossa simile è nei programmi anche di Huawei. Dopo il Mate Xs, che ricordiamo avere un prezzo di listino pari a ben 2.599 euro in Italia, l’azienda cinese è intenzionata infatti a rimescolare le carte.

Tra settembre e ottobre dovrebbero arrivare due smartphone con display pieghevole firmati Huawei: il primo non seguirà il form factor del Mate Xs, con piegatura verso l’esterno, optando quindi per una chiusura verso l’interno in stile Galaxy Fold. Il secondo, invece, avrà una chiusura “a conchiglia” e sarà nettamente più alla portata dal punto di vista del prezzo. Di cifre non ne sono trapelate, ma è lecito immaginare che il riferimento saranno i 1.099 dollari preventivati per il Galaxy Fold Lite.

La fonte ha parlato già di 500mila display pieghevoli ordinati da Huawei.