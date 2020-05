OnePlus 8 Pro: il filtro infrarossi è stato eliminato

Come anticipato dalla stessa azienda nei giorni scorsi, in queste ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento software per il OnePlus 8 Pro. L’update in questione non introduce alcuna novità ma va a disabilitare il filtro infrarossi Fotocromia che permetteva allo smartphone, grazie al sensore Color Filter da 5 Megapixel, di “vedere” attraverso sottili strati di plastica o di tessuto.

Questa funzionalità era un effetto collaterale del filtro che è stato sviluppo per dare un tocco particolare alle foto scattate dall’OnePlus 8 Pro. Per il momento, tale filtro sarà disabilitato temporaneamente sino a quando la casa cinese non metterà a punto delle limitazioni software in grado di prevenire la possibilità di vedere attraverso le superfici. OnePlus ha confermato che, probabilmente già nel corso del mese di giugno, un nuovo aggiornamento riabiliterà il filtro andando ad eliminare la funzionalità incriminata. Per il momento, in ogni caso, i possessori di OnePlus 8 Pro non potranno utilizzarlo.

Ricordiamo, infine, che il OnePlus 8 Pro sta registrando difficoltà di approvvigionamento in Europa e le scorte dello smartphone sono limitate (in particolare per quanto riguarda la versione con 12 GB di RAM). Su Amazon, in ogni caso, sono ancora disponibili alcune unità dello smartphone. Ecco le offerte: