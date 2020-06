Due tablet Samsung cominciano a ricevere Android 10 con One UI 2.1!

Giornata di aggiornamenti in casa Samsung. Dopo avervi parlato di un rilevante update sul Galaxy A51 (clicca qui per ulteriori dettagli) è doveroso sottolineare l’arrivo di Android 10 stabile, con personalizzazione software One UI 2.1 su due tablet del colosso coreano.

Partiamo con Samsung Galaxy Tab S4 LTE: con la nuova build T835XXU4CTF5 arrivano One UI 2.1 basata su Android 10 (con conseguenti novità su fotocamera, gesture di navigazioni, icone, colori, modalità notte e tanto altro) e le patch di sicurezza aggiornate a questo mese di giugno. Per il momento il roll out sta coinvolgendo solo la Francia e soltanto la versione LTE del tablet ma nelle prossime ore dovrebbe estendersi anche ad altri modelli in giro per l’Europa.

Major update in fase di rilascio anche per Samsung Galaxy Tab S5e, tra i più apprezzati tablet dell’azienda asiatica negli ultimi mesi. Anche stavolta parliamo di Android 10 con One UI 2.1, ma la build in questione è la T725XXU1BTF7 che ha un peso complessivo di circa 2.1 GB ed è disponibile via OTA. Presenti le patch di sicurezza Android di giugno 2020, mentre in questo caso il roll out è partito dall’Inghilterra.

