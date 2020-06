Ecco quanto potrebbe costare OnePlus Z

C’è grande fermento attorno a OnePlus Z (o OnePlus Nord stando a quanto ipotizzato in questo articolo): il brand cinese potrebbe (finalmente) tornare alle origini e offrire nuovamente uno smartphone a prezzi “d’occasione”. Insomma, si tornerebbe a far fede al “Never Settle” che in questi anni ha contribuito a far crescere l’azienda ma che è stato di fatto abbandonato col lancio di OnePlus 8 (un top di gamma a tutti gli effetti, compreso il prezzo).

E’ anche per questo motivo che un re-tweet di Carl Pei sta facendo rumore: il co-fondatore e CEO di OnePlus ha ripescato un suo cinguettio del 2014, ai tempi del lancio di OnePlus One. Per molti potrebbe essere un’indicazione concreta sul prezzo di lancio di OnePlus Z: sarà di 299 dollari, proprio come il capostipite della serie?

Più realistico pensare che il prossimo arrivo si possa piazzare tra i 349 e i 399 dollari. Che rappresenterebbero comunque un’ottima quotazione visti i primi rumors sulla scheda tecnica del device.

OnePlus Z è atteso con un display Super AMOLED da 6.55″ con refresh rate a 90 Hz. A bordo dovrebbe essere integrato uno Snapdragon 765G che garantirà la connettività 5G e verrà accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Occhio anche alla tripla fotocamera posteriore da 64+16+2 MP e alla batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W.