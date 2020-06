Huawei MatePad C3, spuntano le specifiche tecniche e il possibile prezzo

Mentre partiva l’aggiornamento alla EMUI 10.1 per il MediaPad M6 (clicca qui per saperne di più), su Weibo sono emerse le specifiche tecniche di quello che dovrebbe essere un nuovo tablet di fascia medio-bassa firmato Huawei. Parliamo di Huawei MatePad C3, dispositivo che probabilmente sarà un rebrand del MatePad T8, annunciato ma ancora non commercializzato dal colosso asiatico.

Huawei MatePad C3 dovrebbe così arrivare con un display LCD con diagonale da 8 pollici e risoluzione da 1.200 x 800 pixel. A bordo è atteso un MT8768 di MediaTek, processore che a sua volta sarà coadiuvato da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno (espandibili tramite micro SD). Sono emersi dettagli anche relativi alla fotocamera, da 5 e 2 MP (sensore posteriore e anteriore), mentre viene garantita la connettività bluetooth 5.0. Pochi dubbi sulla presenza di Android 10 out of the box con personalizzazione software EMUI 10.0.1, la batteria dovrebbe invece averà una capacità da 5.100 mAh.

Di Huawei MatePad C3 sono emerse anche le prime immagini (evidente la somiglianza col già citato MatePad T8, comprese le cornici frontali piuttosto spesse e la posizione della fotocamera posteriore), così come il possibile prezzo di lancio: il tablet potrebbe essere venduto in Cina a 1.599 yuan che al cambio attuale corrispondono a poco meno di 200 euro.