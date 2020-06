Samsung sta per lanciare il primo smartphone con display OLED fornito da un’azienda esterna

Il nuovo Samsung Galaxy M41, smartphone che andrà ad arricchire la gamma Galaxy M arrivata anche in Italia con dispositivi davvero ottimi come il Galaxy M31, sarà uno smartphone davvero particolare in quanto sarà il primo smartphone Galaxy con display OLED a non utilizzare un pannello “fatto in casa”.

Il nuovo Galaxy M41, infatti, non utilizzerà un pannello OLED di Samsung Display, azienda controllata dal colosso coreano, ma monterà un pannello della cinese CSOT, fornitore utilizzato anche da Xiaomi per lo Xiaomi Mi 10 e da Motorola per i nuovi Edge. La scelta di puntare su di un costruttore cinese per il pannello OLED è legata alla volontà di Samsung di massimizzare i profitti concentrando la produzione di pannelli OLED su modelli in grado di garantire margini significativi come, ad esempio, i display dei futuri iPhone 12 e dei Galaxy Note 20.

Ricordiamo che Samsung sta valutando anche la possibilità di affidarsi ad un fornitore esterno per i display OLED di alcune varianti del Galaxy S30 in uscita il prossimo anno. Come riportato la scorsa settimana, per il momento la casa coreana ha bocciato i pannelli OLED di BOE, altra azienda cinese che si occupa della realizzazione di display OLED per smartphone, per via della qualità non elevata.