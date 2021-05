Le tecnologie del futuro che vengono utilizzate nei casino online di oggi

La tecnologia, dagli anni ’80 – ’90 ad oggi ha compiuto davvero dei passi da gigante. La sua evoluzione si è palesata in termini di strumentazione sanitaria, medica, aerospaziale, automobilistica e in tantissimi altri settori. Questa crescita ha portato anche ad un miglioramento netto delle tecnologie destinate al singolo consumatore con la creazione di internet, dei telefoni ellulari prima e degli smartphone poi. L’andamento esponenziale della tecnologia ha quindi invaso più campi d’interesse, passando dai social network fino al settore dei giochi.

I giochi, infatti, sono stati costantemente migliorati grazie a grafiche sempre migliori, a una qualità dei poligoni e delle trame di gioco sempre più evidente. Con questa crescita, il gioco si è diffuso in varie forme, dalla Playstation a quello online. In queste diverse modalità d’uso ha preso largamente piede negli ultimi anni il gioco d’azzardo nella sua versione “in linea”. Per fare un piccolo esempio possiamo prendere in esame un casinò online come Playamo e una delle sue Playamo casino recensioni online.

Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha reso il gioco digitale sempre più divertente e interattivo, portando moltissimi giocatori da ogni parte del mondo a provarne le modalità e le diverse soluzioni. Come detto, allal base di questo successo ci sono le migliori tecnologie del mondo. Vediamo ora insieme alcuni esempi di tecnologie e delle loro applicazioni nel mondo reale.

Oggigiorno, le tecnologie vengono sviluppate a più mani, con importanti partnership nei diversi settori di interesse. I principali sviluppatori di tecnologie e software sono le cosiddette “software house”, delle aziende che offrono ai loro utenti delle esperienze sempre più divertenti, accattivanti e realistiche, che riproducono il gioco da casinò tradizionale. In tali contesti, infatti, il software riproduce una stanza virtuale con dei veri dealer che conducono il gioco e possono interagire in tempo reale con i singoli clienti collegati da remoto.

Si tratta dei casinò online live che, per assicurare un tale servizio, acquistano una tecnologia detta “OCR” o Optical Character Recognition. Tale innovazione permette ai professionisti dei casinò di monitorare le varie stanze virtuali con delle apposite webcam che registrano il gioco e i diversi suoni prodotti dalle sale da casinò.

Un altro tipo di tecnologia è quella che riguarda la stabilità, la protezione e la sicurezza dei portali del casinò online. Infatti, con la nascita del casinò online si sono dovuti adeguare anche gli standard di sicurezza virtuali che essi devono garantire all’utenza. Si tratta quindi di tecnologie innovativa per quanto concerne la sicurezza in fase di navigazione e in fase di pagamento. Vengono infatti utilizzati dei protocolli di sicurezza simili a quelli bancari che, ovviamente, sono considerati tra i più affidabili in assoluto.

Allo stesso modo, sono state progettate delle tecnologie in grado di garantire la totale protezione dei dati dei singoli utenti, di modo da garantire la maggiore sicurezza possibile. A questi si sono poi aggiunte le piattaforme di pagamento online come PayPal, Skrill e Neteller che offrono una tutela e un anonimato completo all’utente che le utilizza per pagare. Ultimamente, i casinò si sono aperti anche al pagamento digitale tramite criptovalute come i bitcoin o altri.