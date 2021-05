Xiaomi MI 11 i tra le offerte Amazon del giorno

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Xiaomi Mi 11i proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole. Si tratta di uno degli ultimi arrivati della casa cinese, disponibile sull’e-commerce in preordine e già in promozione.

Ma quali sono le caratteristiche tecniche di questo smartphone? Innanzitutto l’ottimo display AMOLED da 6,67″ con frequenza di aggiornamento 120 Hz. A livello di prestazioni, monta il miglior processore Qualcomm, ovvero Snapdragon 888 5G, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Integra inoltre una batteria da 4520 mAh e supporta la ricarica rapida da 33 W. Il comparto fotografico è di 108 MP ad altissima risoluzione, visto che offre una tripla fotocamera posteriore da 108 MP e una ultragrandangolare da 119° ottimizzata per foto di paesaggi e panoramica.

Capitolo prezzo: in questo momento Xiaomi Mi 11i viene venduto in preordine al prezzo di 549,90 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Xiaomi Mi 11 i al prezzo scontato di 549,90 euro.