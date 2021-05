Offerte Amazon, Redmi Note 10 5G già in sconto!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare il nuovissimo Redmi Note 10 5G proposto già in sconto a dieci giorni dall’uscita ufficiale.

Si tratta di uno smartphone dotato di Dotdisplay da 6,5″ FHD+ con refresh rate a 90 Hz, con processore MediaTek Dimensity 700 5G ad alte prestazioni a 7 nm. Abbinato ad esso, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. La batteria che monta è da 5000 mAh e c’è il supporto alla ricarica rapida da 18 W.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, abbiamo un sensore principale da 48 MP, una camera macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Capitolo prezzo: solo in questo momento, Redmi Note 10 5G è proposto alla cifra di 199,90 euro anzichè 229,90 euro. Uno sconto davvero interessante, considerando che il device non è ancora uscito ufficialmente ed è disponibile al pre-ordine.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Redmi Note 10 5G al prezzo scontato di 199,90 euro.