1. Usa un mouse e una tastiera con il tuo iPad

Se vuoi trasformare il tuo ‌iPad‌ in un sostituto di un Mac quando lavori alla scrivania, puoi farlo con un mouse e una tastiera.

Come con un Mac, puoi collegare qualsiasi mouse, tastiera o trackpad Bluetooth al tuo ‌iPad‌ per utilizzare quegli input come alternativa al touch screen. È davvero semplice come aprire il Bluetooth e avviare il processo di associazione, ma abbiamo alcune pratiche procedure che coprono tutti i dettagli dell’utilizzo di una tastiera e un mouse con un iPad‌.

2. Usa la libreria delle app per mantenere pulita la schermata iniziale

Hai una schermata iniziale di ‌iPad‌ piena di app di ogni tipo? A partire da iPadOS 15 , la Libreria app è disponibile su iPad‌, il che significa che hai accesso istantaneo a un elenco ben organizzato di tutte le app sul tuo ‌iPad‌.

Per accedervi, scorri fino alla fine delle pagine della Schermata iniziale‌. La Libreria app organizza automaticamente le tue app in categorie come Giochi, Intrattenimento, Salute e fitness, Social e altro.

Puoi scorrere le categorie e toccare ognuna per vedere tutte le app elencate lì, oppure puoi sfruttare la funzione di ricerca.

Suggerimento: se desideri eliminare in blocco le pagine della Schermata iniziale‌ o riorganizzarle, premi a lungo su un’area vuota della ‌Schermata principale‌ e quindi tocca la riga di punti nella parte inferiore del display. È possibile trascinare le pagine della Schermata iniziale‌ per riorganizzarle o toccare il segno di spunta e poi il “-” per eliminarle.

3. Trascina e rilascia il testo tra le app

Se desideri spostare del testo da un’app all’altra sull’‌iPad‌, ad esempio incollando del testo da Safari in Note, puoi farlo con un gesto di trascinamento della selezione.

Seleziona il testo che desideri spostare da un’app all’altra premendo a lungo. Trascina le due piccole barre per ottenere esattamente il testo che desideri. Sul testo evidenziato, tieni premuto per estrarlo dalla pagina. Tieni il dito sul testo mentre usi un altro dito o l’altra mano per aprire l’app in cui desideri spostare il testo. Quando il testo si trova nell’app dove vuoi che vada, rilascia il dito e verrà incollato.

4. Usa una Apple Pencil

Una Apple Pencil è senza dubbio uno dei migliori accessori che puoi utilizzare con un iPad‌ e tutti i moderni iPad di Apple supportano uno dei due modelli ‌Apple Pencil‌. Se non hai ricevuto una ‌Apple Pencil‌ in dono con il tuo ‌iPad‌, vale la pena considerare.

Con una Apple Pencil‌, puoi disegnare e disegnare all’interno di app di disegno, app per prendere appunti e altro, ma puoi anche navigare con ‌Apple Pencil‌ e puoi scrivere in qualsiasi campo di testo su ‌iPad‌, con ‌iPad‌ che lo traduce in caratteri dattiloscritti testo.

Nell’app Note integrata, ad esempio, puoi aprirla e iniziare a scrivere con la matita. Lo stesso vale per le ricerche Safari, gli eventi del calendario, i messaggi e molto altro ancora.

Esistono due diverse versioni di ‌Apple Pencil‌, quindi il modello di cui hai bisogno dipenderà dall’iPad che possiedi . Per determinare il tuo modello di ‌iPad‌, apri l’app Impostazioni, tocca “Generale” e quindi tocca “Informazioni”. Il tuo modello è elencato sotto “Nome modello”.

Apple Pencil‌ 1 dispositivi

iPad‌ (6a generazione e successive)

iPad mini‌ (5a generazione)

‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici (1a e 2a generazione)

iPad Pro da 10,5 pollici

iPad Pro da 9,7 pollici

iPad Air‌ (3a generazione)

Apple Pencil‌ 2 dispositivi

‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici (terza generazione e successive)

iPad Pro‌ da 11 pollici (tutti i modelli)

iPad Air‌ (4a generazione)

iPad mini‌ (6a generazione)

5. Widget

Molte app di Apple e di terze parti sono dotate di widget , che puoi inserire nella tua Schermata iniziale‌ o visualizzare nel Centro oggi per ottenere informazioni a colpo d’occhio.

Ecco come aggiungere un widget alla tua Schermata Home‌:

Premi a lungo su uno spazio vuoto nella Schermata Home‌ per entrare in modalità “Jiggle” in cui le icone si muovono. Tocca il pulsante “+” nell’angolo in alto a sinistra del display. Scorri i suggerimenti del widget o cerca un widget specifico. Tocca il widget che desideri, quindi scorri tra le diverse opzioni. Per molti widget‌ è possibile scegliere una dimensione e per altri è possibile personalizzare la funzione. Quando hai personalizzato il tuo widget in modo soddisfacente, tocca “Aggiungi widget”. Verrà posizionato nella Schermata Home‌ e da lì potrai trascinarlo nella posizione che desideri. Tocca “Fine” quando hai finito.

Suggerimento: su ‌iPad‌, hai accesso a XL ‌widget‌, un widget di dimensioni maggiori che non è disponibile su iPhone . Puoi anche aggiungere widget‌ alla Vista Oggi andando alla tua prima pagina ‌Schermata Home‌ e poi scorrendo di nuovo da sinistra o destra per aprire l’interfaccia Vista Oggi.

Aggiungi un widget premendo a lungo sul display e quindi toccando il pulsante “+” come descritto sopra. Puoi trascinare e rilasciare i ‌widget‌ per riorganizzarli o estrarne uno dalla vista Oggi alla tua Schermata Home‌.

6. Usa le note rapide

Con iOS 15 , Apple ha aggiunto una pratica funzione Quick Notes all’‌iPad‌ progettata per annotare note senza dover aprire l’app Notes. Quick Notes può essere utilizzato con o senza ‌Apple Pencil‌ e l’interfaccia è accessibile in qualsiasi momento con un semplice gesto.

In qualsiasi app o nella Schermata Home‌, scorri verso l’alto in diagonale dall’angolo destro dello schermo. Puoi eseguire lo scorrimento diagonale in modalità verticale o orizzontale: funziona allo stesso modo. Digita le tue note o scrivi con la Apple Pencil‌. Scorri per comprimere la nota rapida di lato se vuoi nasconderla temporaneamente e riportarla indietro per cercare qualcosa. Tocca “Fine” quando hai finito.

Suggerimento: puoi anche accedere a Quick Notes tramite il Centro di controllo toccando l’icona Note o utilizzando il tasto Globo + la scorciatoia da tastiera Q. Se hai una Apple Pencil‌, puoi anche toccarla sulla schermata di blocco dell’‌iPad‌ per far apparire una nota.

7. Usa il tuo iPad come secondo schermo

Se hai un Mac e non è troppo vecchio, puoi usare il tuo ‌iPad‌ come secondo schermo con la funzione Sidecar di Apple .

‌Sidecar‌ richiede un Mac compatibile con macOS Catalina o successivo e funziona con le seguenti macchine:

MacBook Pro introdotto nel 2016 o versioni successive

MacBook introdotto nel 2016 o versioni successive

MacBook Air introdotto nel 2018 o successivo

iMac introdotto nel 2017 o successivo, o ‌iMac‌ (Retina 5K, 27 pollici, fine 2015)

iMac‌ Pro

Mac mini introdotto nel 2018 o versioni successive

Mac Pro introdotto nel 2019

Il tuo ‌iPad‌ deve essere compatibile con ‌Apple Pencil‌ e deve eseguire iPadOS 13 o versioni successive. Ciò include iPad mini‌ 5 o successivo, tutti i modelli ‌iPad Pro‌, iPad‌ di sesta generazione o successivo e ‌iPad Air‌ di terza generazione o successivo.

8. Migliora Safari con le estensioni

Safari su ‌iPad‌ supporta tutte le stesse estensioni che potresti ottenere sul tuo Mac, quindi puoi scaricare le estensioni per trasformare tutte le pagine Web in modalità oscura, utilizzare i gestori di password, evitare le pagine AMP e altro ancora.

9. Traduci testo ovunque

Con iOS e iPadOS 15‌, Apple ha introdotto la traduzione a livello di sistema, in modo da poter selezionare il testo ovunque sull’‌iPad‌ e ottenere una traduzione purché si disponga di una connessione Internet.

Seleziona il testo che vuoi tradurre premendo a lungo e trascinando le barre blu. Tocca il testo selezionato. Sulla barra che si apre, tocca l’opzione “Traduci”. Il testo verrà tradotto in una piccola finestra a lato.

10. Trova qualsiasi cosa con Spotlight

Se non usi già Spotlight sul tuo ‌iPad‌, è il modo migliore per trovare qualsiasi cosa. Per accedervi, vai alla Schermata Home‌ e scorri verso il basso. Oltre ai suggerimenti di Siri , che offre app a cui potresti voler accedere in base alla cronologia di utilizzo, ci sarà una barra di ricerca. Toccalo e puoi cercare ogni sorta di cose. Solo alcuni di quelli per cui puoi usare Spotlight:

Trovare e avviare le app che hai installato

Trovare nuove app nell’‌ App Store‌

Riorganizzazione delle app (cerca un’app e trascinala fuori da Spotlight nella Schermata Home‌)

Installazione di app (dopo una ricerca, tocca “Ottieni”)

Eliminazione di app (premere a lungo e scegliere Elimina)

Alla ricerca di foto (ricerca per data, persona o oggetto nella foto)

Fatti su attori, attrici e altre persone famose

Informazioni sui contatti

Immagini web

Conversione delle misurazioni

Conversione di valuta

Calcoli semplici

Trova contenuti in Note, Messaggi e altre app

