Apple ha aumentato le spedizioni di iPhone del 30% nella prima metà del 2022

Apple sta aumentando le spedizioni di iPhone del 30% per la prima metà del prossimo anno con l’obiettivo più ampio di superare i 300 milioni di spedizioni di iPhone nel 2022 .

Il rapporto, citando persone che hanno familiarità con la questione, afferma che Apple spera di sfidare il suo obiettivo di spedire 300 milioni di iPhone nel 2022. Le spedizioni per la prima metà dell’anno per la gamma di iPhone 13 aumenteranno del 30%, secondo il rapporto. , ma la performance dell’intero anno sarà influenzata anche dal lancio dell’iPhone 14 in autunno.

Bloomberg ha riferito all’inizio di questo mese che Apple stava informando i suoi fornitori di ridurre la produzione di “iPhone” a causa del calo della domanda. La disponibilità di iPhone 13‌ e iPhone 13 Pro era stata inizialmente inaffidabile a causa dell’elevata domanda unita alla continua carenza di chip. Il rapporto di oggi suggerisce che Apple si aspetta un rimbalzo della domanda all’inizio del 2022 e, inoltre, si aspetta un anno complessivamente più grande alimentato dall’‌iPhone 14‌ in autunno.