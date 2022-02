Comprare criptovalute: consigli utili su come iniziare

Comprare criptovalute: Cosa sono e come funzionano

Le criptovalute sono state molto chiacchierate negli ultimi anni. Queste monete digitali non sono solo una moda del momento ma sono un veicolo destinato a crescere negli anni a venire.

Esistono molte piattaforme di criptovalute, come l’italiana Young Platform, che consentono anche a coloro che hanno a disposizione poco denaro di comprare con le principali valute digitali.

In questo articolo, dopo una panoramica generale sulle criptovalute ed il loro funzionamento, vi forniremo dei consigli pratici per comporre un portafoglio crypto e guadagnare qualcosa.

Criptovalute, cosa sono

Ci sono migliaia di criptovalute diverse sul mercato e descriverle tutte con un’unica definizione è quasi impossibile. In generale, però, una criptovaluta è una moneta digitale criptata e spesso decentralizzata. Bitcoin, la più famosa criptovaluta al mondo, si basa sulla tecnologia blockchain, un sistema di contabilità permanente e decentralizzato.

Bitcoin è la criptovaluta più popolare e dal maggior valore di Market Cap, ma esistono anche altre crypto, o altcoins. Ecco alcuni esempi: Ethereum, Bitcoin Cash,, Dogecoin.

La maggior parte delle persone è interessata solo a Bitcoin ed Ethereum, ma in realtà il mercato è pieno di criptovalute emergenti che potrebbero rivelarsi interessanti nei prossimi anni.

Indipendentemente dalla valuta in cui si crede, il denominatore comune è la volatilità. Qualsiasi criptovaluta ha valore solo finché la gente la percepisce come di valore. Sebbene questo sia tecnicamente vero per qualsiasi valuta, è ancora più vero per le criptovalute dato che non sono supportate da un governo o da un metallo prezioso (come l’oro), come la maggior parte delle valute. Questo rende le crypto un’operazione rischiosa in cui sarebbe bene spendere solo una piccola quota del budget totale.

Criptovalute Come funzionano

Alla base del funzionamento delle criptovalute c’è la blockchain. Satoshi Nakamoto, l’inventore di Bitcoin che concettualizzò un sistema contabile all’indomani della crisi finanziaria del 2008, aveva proposto un’idea in cui le transazioni ed il valore del denaro venivano registrati digitalmente su di un registro pubblico aperto contenente tutte le transazioni effettuate, in forma anonima e criptata. Questo libro mastro è denominato blockchain.

Bitcoin e le migliaia di criptovalute presenti sul mercato sono essenzialmente codici registrati su una blockchain che diventa sempre più lunga man mano che gli utilizzatori aumentano.

Guadagnare con le criptovalute

Per iniziare a comprare criptovalute e guadagnare qualcosa è necessario registrarsi presso un Exchange, ovvero una piattaforma su cui si negoziano crypto.

Per acquistare criptovalute sugli Exchange dovrete:

Scegliere un Exchange affidabile, come l’italiano Young Platform; Completare il processo di registrazione; Depositare denaro tramite carta di credito/debito, bonifico o eWallet; Scegliere la criptovaluta da acquistare; Scegliere con quanto entrare, è possibile anche acquistare frazioni di criptovaluta; Convalidare l’operazione.

Il processo è davvero semplicissimo ed a prova di principianti. Sull’Exchange Young Platform con soli 20 euro potrete acquistare tutte le principali criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC) , Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE), Terra (LUNA), Litecoin (LTC), ecc. L’Exchange si differenzia inoltre dalle altre piattaforme per la sua affidabilità, i fondi degli utenti sono detenuti esclusivamente in banche italiane.

Un modo per guadagnare con le criptovalute è quello di acquistarle quando il loro prezzo è basso e di venderle quando il prezzo sale. Alcune criptovalute emergenti, che ora valgono solo qualche euro potrebbero anche aumentare di valore in futuro.