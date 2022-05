Apple rilascia il nuovo firmware 4E71 per AirPods, AirPods Max e AirPods Pro

Apple ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento del firmware 4E71 per AirPods 2, AirPods Max e AirPods Pro. Apple ha anche rilasciato il nuovo firmware 4E71 per AirPods 3

Apple non offre informazioni su ciò che è incluso negli aggiornamenti firmware aggiornati per gli AirPods‌, quindi non sappiamo quali miglioramenti o correzioni di bug porti il ​​nuovo firmware.

Non esiste un modo standard per aggiornare il software ‌AirPods‌‌, ma il firmware è generalmente installato over-the-air mentre gli ‌‌AirPods‌‌ sono collegati a un dispositivo iOS.

Mettere gli ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌‌ nella custodia, collegare gli ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌ a una fonte di alimentazione, quindi associare gli ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌‌‌ dopo un breve periodo di tempo,‌‌‌‌ forzare l’aggiornamento dell’iPhone o dell’iPad a un iPhone o un iPad .

Puoi controllare il tuo firmware ‌‌‌AirPods‌‌ o ‌‌‌‌‌‌AirPods Pro‌‌‌‌‌‌‌ seguendo questi passaggi:

Collega i tuoi ‌‌AirPods‌‌ o ‌‌‌‌‌‌AirPods Pro‌‌‌‌‌‌ al tuo dispositivo iOS.

Apri l’app Impostazioni.

Tocca Generale.

Tocca Informazioni su.

Tocca ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌.

Guarda il numero accanto a “Versione firmware”.

Se troviamo modifiche notevoli dopo l’installazione degli aggiornamenti del firmware, condivideremo i dettagli, ma il software probabilmente include miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug.