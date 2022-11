Come fare uno screenshot su Wear OS

Fare screenshot su smartphone Android è un processo semplice. Anche la registrazione dello schermo è relativamente facile al giorno d’oggi. E se la situazione dovesse mai presentarsi, puoi acquisire schermate sugli smartwatch Wear OS.

A differenza di Android, però, fare screenshot sugli smartwatch Android non è così semplice come dovrebbe essere. I passaggi per acquisire uno screenshot variano a seconda della versione di Wear OS su cui è in esecuzione il tuo smartwatch.

Su Wear OS 2 e dispositivi indossabili meno recenti, non esiste alcuna scorciatoia fisica che puoi premere per acquisire uno screenshot. Invece, devi fare affidamento sull’app Wear OS. Sul Samsung Galaxy Watch 4 con Wear OS 3 , fare uno screenshot è molto più semplice in quanto devi solo premere un paio di tasti contemporaneamente sull’orologio. Su Google Pixel Watch , tuttavia, il processo è molto più contorto.

Segui la nostra guida per scoprire come acquisire screenshot sugli smartwatch Wear OS.

Come fare uno screenshot sugli smartwatch Wear OS 2

Non è possibile acquisire direttamente uno screenshot sugli smartwatch che eseguono Wear OS 2. Invece, devi utilizzare l’app Wear OS complementare sul tuo telefono.

Passa alla schermata del tuo smartwatch che desideri catturare. Apri l’app Wear OS sul telefono. Tocca il pulsante del menu a tre punti nell’angolo in alto a destra dell’app. Seleziona l’ opzione Acquisisci screenshot dell’orologio . Sul telefono viene visualizzata una notifica che informa che è stato acquisito uno screenshot

Come fare uno screenshot su Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 5 con tecnologia Wear OS 3

Fare screenshot sui Galaxy Watch di Samsung con Wear OS 3 è il più semplice di tutti. Come i telefoni Android, è necessario premere una combinazione di tasti sul dispositivo per acquisire uno screenshot.

Passa alla schermata del tuo smartwatch con Wear OS 3 di cui vuoi fare uno screenshot. Premi contemporaneamente i pulsanti Home e Indietro . Questi sono di solito i due tasti fisici sul lato destro dell’orologio. Viene catturato uno screenshot non appena si rilasciano i tasti. Puoi accedere a questo screenshot dall’app Galleria sul tuo telefono.

Come fare uno screenshot su Google Pixel Watch

Fare uno screenshot su Pixel Watch non è così semplice come dovrebbe essere. Per qualche ragione, Google ha reso questo processo più complesso del necessario.

Per questo, vai al menu Impostazioni del tuo telefono , seguito da Informazioni sul telefono . Da lì, tocca Numero build sette volte. Le opzioni sviluppatore nascoste dovrebbero apparire nel menu Impostazioni del telefono.

Apri l’ app Watch sul telefono. Tocca il pulsante del menu a tre punti nell’angolo in alto a destra del display. Seleziona l’ opzione Acquisisci screenshot sull’orologio . Sul telefono viene visualizzata una notifica di screenshot dell’orologio pronto per l’invio . La prima volta che tocchi la notifica, viene visualizzato un elenco di app con cui puoi condividere lo screenshot. Seleziona Foto se desideri salvare lo screenshot su Google Foto.

Come fare uno screenshot sugli orologi Wear OS 3 di Fossil

Per acquisire uno screenshot su uno smartwatch Fossil con Wear OS 3, è necessario utilizzare l’app Fossil complementare dell’azienda.