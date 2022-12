Come modificare la password di Outlook

Quando dovresti cambiare la tua password di Outlook?

Il furto di dati è diventato la norma in questi giorni. Per proteggere le tue informazioni, cambia periodicamente la tua e-mail, i social media e le password dell’online banking. La maggior parte dei migliori gestori di password come 1Password ha funzionalità come per avvisarti se le tue password sono state trovate in un database di password violate. La funzione ti avverte anche dall’utilizzo di password riutilizzate o deboli

Ti esponi a un potenziale furto di dati quando utilizzi una password facilmente indovinabile come il nome del tuo genitore, il compleanno o il nome del coniuge. Mentre vivere una vita senza carta può sembrare conveniente, non dovresti scrivere le tue password su una nota adesiva o nel tuo computer dell’ufficio. Chiunque abbia accesso al tuo laptop può visualizzare le credenziali di accesso di Outlook e rovinare il tuo account. :

Pensi che qualcuno abbia violato o ottenuto l’accesso al tuo account Outlook. Dovresti ricevere un’e-mail quando qualcuno tenta di accedere al tuo account Outlook su un nuovo telefono o posizione.

Un provider di posta elettronica di Outlook ti invia un collegamento per la reimpostazione della password non identificato.

Hai dimenticato la password dell’account e-mail di Outlook.

La tua password di Outlook viene visualizzata in una delle violazioni dei dati di sicurezza.

Il tuo gestore di password preferito suggerisce di cambiare la tua password di Outlook debole e facilmente indovinabile con una nuova.

Cambia la password di Outlook

È possibile utilizzare Microsoft Outlook sul Web per modificare la password di Outlook. Controlliamolo in azione.

Seleziona Cambia password in alto. È possibile accedere allo stesso dal menu Sicurezza .

Poiché stai accedendo a informazioni sensibili per il tuo account, devi autenticare nuovamente il tuo account. Immettere la password corrente, digitare la nuova password e confermare la stessa. Puoi anche inserire un segno di spunta accanto a Fammi cambiare la mia password ogni 72 giorni per aggiornare periodicamente le tue informazioni di sicurezza. Fare clic su Salva .

Dovresti anche esplorare le opzioni di sicurezza avanzate di Microsoft per proteggere il tuo account da accessi non autorizzati.