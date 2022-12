Facebook è una popolare piattaforma di social media che ti connette con amici e familiari con cui non interagisci quotidianamente tramite messaggi, chat di WhatsApp o chiamate. Tuttavia, alcuni amici di Facebook possono scrivere post fastidiosi che vengono visualizzati sulla tua cronologia e non è sempre possibile rimuoverli dall’amicizia. Invece, puoi silenziare quelle persone in modo che i loro post non vengano visualizzati nel tuo feed di Facebook. Quindi, diamo un’occhiata a come silenziare qualcuno su Facebook.

Cosa succede quando disattivi qualcuno su Facebook

Quando disattivi l’audio di un utente o di una pagina Facebook su Facebook, non vedrai i loro post nel tuo feed di notizie di Facebook. Inoltre, non riceverai alcuna notifica per i loro post, il che lo rende un’opzione eccellente per ridurre le notifiche di Facebook sui tuoi smartphone Android o dispositivi iOS.

Facebook ti offre due modi per silenziare le persone. La prima opzione è posticipare qualcuno per 30 giorni. D’altra parte, se il tuo amico di Facebook ti infastidisce costantemente, puoi disattivarlo definitivamente smettendo di seguirlo. Entrambe queste modifiche possono essere annullate e la persona dall’altra parte non sarà in grado di dire se le hai vietate personalmente.

Oltre a silenziare qualcuno e rimuovere i suoi post dal tuo feed di Facebook, puoi mettere in pausa le conversazioni su Facebook Messenger per interrompere la ricezione delle notifiche dei messaggi. Infine, puoi interrompere i post delle loro storie, in modo da non vederle nel tuo feed.

Come silenziare qualcuno su Facebook

Puoi silenziare qualcuno su Facebook usando la sua app mobile o il sito web di Facebook. Se utilizzi uno smartphone Android, un iPhone o accedi a Facebook tramite la sua app Web, segui i passaggi seguenti per silenziare le persone con facilità.

Apri l’app di Facebook sul tuo telefono o visita il suo sito Web e accedi al tuo account Facebook. Scorri verso il basso il tuo feed di notizie di Facebook e individua il post della persona che desideri silenziare. Fai clic sul menu a tre punti nel post e scegli l’ opzione Posticipa X per 30 giorni per disattivarli per 30 giorni Per disattivare definitivamente l’audio di qualcuno su Facebook, scegli l’ opzione Smetti di seguir Per smettere di seguire qualcuno, visita la pagina del suo profilo Facebook. Apri l’elenco degli amici di Facebook o utilizza la barra di ricerca in alto per cercare le persone che desideri silenziare. Sul loro profilo, tocca il pulsante Amici e scegli l’ opzione Non seguire per silenziarli.

Come silenziare le storie di Facebook

Se non vuoi vedere le storie di qualcuno nel tuo feed delle storie di Facebook, utilizza i passaggi seguenti per silenziare le loro storie.